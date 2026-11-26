Председателят на БОК ще присъства лично на големия двубой с Дания

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"Това е най-добрата новина не само за българския баскетбол, но и за българския спорт."

С тези думи Весела Лечева коментира огромния интерес към двубоя между България и Дания, който тази вечер ще върне мъжкия национален отбор по баскетбол в София след повече от 12 години отсъствие.

"Тази вечер всички ще сме в най-голямата българска зала, за да подкрепим националния ни тим по баскетбол в мача срещу Дания! До довечера, в 19:00 часа!", написа председателят на Българския олимпийски комитет.

Думите ѝ идват в момент, в който баскетболните национали получиха категоричен знак, че публиката в България очаква завръщането им. Първоначално обявените за продажба 9704 билета бяха изкупени, като последните 577 пропуска намериха своите притежатели само за час. Заради огромния интерес Българската федерация по баскетбол отвори и допълнителни сектори.

Последният официален мач на мъжкия национален отбор в столицата беше на 24 август 2014 г. Тогава България отстъпи на Черна гора с 73:84 в зала "Универсиада" пред около 500 зрители. В състава беше и 19-годишният Александър Везенков, който сега се завръща в София като една от големите звезди на европейския баскетбол. Капитанът Павлин Иванов също бе част от онзи отбор.

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Мачът с Дания е от втория етап на предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. България започна тази фаза с победа над Румъния със 103:86 и ще търси нов успех, който да затвърди позицията ѝ в група D.

България - Дания започва в 19:00 часа в "Арена София".

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