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Шампионът Ню Йорк Никс допусна втора поредна загуба в турнира за Купата на НБА - част от редовния сезон, след като отстъпи със 104:106 като гост на Индиана Пейсърс. Поражението е общо шесто за първенеца, който започва защитата на титлата с баланс 6-6.

За гостите Джейлън Брънсън реализира 33 точки и направи 11 асистенции, а Карл-Антъни Таунс вкара 23 точки и овладя 15 борби. За победителите с 19 точки като най-резултатен се отчете Паскал Сиакам.

Сан Антонио Спърс продължи отличния си старт на сезона с 11-2, след като победи у дома със 123:85 Голдън Стейт Уориърс. Другият отбор в Западната конференция с такъв баланс е Лос Анджелис Лейкърс.

Стефон Касъл бе над всички за победителите с 32 точки, а звездата на домакините Виктор Уембаняма вкара 12 точки и овладя 12 борби за по-малко от 21 минути в игра.

Маями Хийт записа една от най-добрите си победи от началото на сезона след 133:121 като домакин срещу Кливланд Кавалиърс. Янис Адетокунбо и Бам Адебайо вкараха по 37 точки за "горещите". За Кливланд Донован Мичъл отбеляза 25 точки, Тайрийз Проктър добави 22 от пейката, а Джеймс Хардън остана с 20.

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Още резултати:

Орландо - Милуоки 107:99

Чикаго - Атланта 125:117

Ню Орлиънс - Мемфис 111:142

Хюстън - Юта 125:118

Сакраменто - Портланд 107:120

ЛА Клипърс - Оклахома Сити 113:112.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.