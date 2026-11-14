Нова загуба за шампиона в колебливия старт на защитата на титлата
Индиана повали Ню Йорк Никс, а Сан Антонио продължава да мачка
Шампионът Ню Йорк Никс допусна втора поредна загуба в турнира за Купата на НБА - част от редовния сезон, след като отстъпи със 104:106 като гост на Индиана Пейсърс. Поражението е общо шесто за първенеца, който започва защитата на титлата с баланс 6-6.
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За гостите Джейлън Брънсън реализира 33 точки и направи 11 асистенции, а Карл-Антъни Таунс вкара 23 точки и овладя 15 борби. За победителите с 19 точки като най-резултатен се отчете Паскал Сиакам.
Сан Антонио Спърс продължи отличния си старт на сезона с 11-2, след като победи у дома със 123:85 Голдън Стейт Уориърс. Другият отбор в Западната конференция с такъв баланс е Лос Анджелис Лейкърс.
Стефон Касъл бе над всички за победителите с 32 точки, а звездата на домакините Виктор Уембаняма вкара 12 точки и овладя 12 борби за по-малко от 21 минути в игра.
Маями Хийт записа една от най-добрите си победи от началото на сезона след 133:121 като домакин срещу Кливланд Кавалиърс. Янис Адетокунбо и Бам Адебайо вкараха по 37 точки за "горещите". За Кливланд Донован Мичъл отбеляза 25 точки, Тайрийз Проктър добави 22 от пейката, а Джеймс Хардън остана с 20.
Още резултати:
Орландо - Милуоки 107:99
Чикаго - Атланта 125:117
Ню Орлиънс - Мемфис 111:142
Хюстън - Юта 125:118
Сакраменто - Портланд 107:120
ЛА Клипърс - Оклахома Сити 113:112.