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Огромният интерес баскетболната евроквалификация между националните отбори за мъже България и Дания продължава.
След като първоначално пуснатите билети бяха разпродадени и близо 9 хиляди места - заети, Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) отваря допълнителни сектори в "Арена 8888" в София.
Двубоят ще се играе на 26 ноември (четвъртък) от 19:00 часа.
Нови билети ще бъдат достъпни в мрежата на Eventim.bg. Пропуските са за Етаж 3, Сектор 3 на залата и са на цена от 5 евро.
Така още баскетболни фенове ще имат възможност да подкрепят националите при дългоочакваното завръщане на мъжкия национален отбор в София за официален мач след повече от 12 години.
Спортът е повече от резултат
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"Благодарим за невероятната подкрепа", добавиха от БФБаскетбол, обръщайки се към привържениците, които ще посетят утрешния мач.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.