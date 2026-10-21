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Огромен скандал разтърси гръцкия баскетбол, след като изданието "Sport24" съобщи новината, че президентът на федерацията Вангелис Лиолиос е арестуван. Според първите информации задържането му е резултат от мащабно разследване на прокуроратурата за уредени мачове и корупционни схеми в спорта.

Арестът на Лиолиос е извършен в сряда по обяд след издадена заповед от прокурора, разследващ мащабна схема в гръцкия баскетбол. Освен президента на федерацията са задържани още двама души. На още четирима също са издадени заповеди за арест, като в момента се издирват.

Тримесечното разследване е проведено от атинския прокурор Апостолис Граменос.

Според източниците на медията, наказателното преследване е свързано с престъпления като даване и получаване на подкупи, договоряне на съмнителни резултати в мачове и т.н.

Заповедите за арест не засягат само върха на баскетболната федерация. В списъка влизат както настоящи, така и бивши ключови фигури от спорта - международният съдия Васо Царуха, бившият такъв Петрос Папапетру, дългогодишният член на Съдийската комисия Тасос Пилоидис, както и бизнесменът Йоргос Мавраганис.

Според информациите периодът, който е разследван, е поне за пет години. Налични са улики за десетки двубои в елита на гръцкия баскетбол, които са манипулирани.

По време на претърсвания по домовете на някои от лицата са открити големи суми пари, които не могат да бъдат оправдани и не съответстват на финансовия профил на замесените.

 

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