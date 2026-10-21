Скандал в гръцкия баскетбол: Арестуваха шефа на федерацията за уреждане на мачове
Още лица се издирват или вече са задържани за манипулиране на десетки двубои
Огромен скандал разтърси гръцкия баскетбол, след като изданието "Sport24" съобщи новината, че президентът на федерацията Вангелис Лиолиос е арестуван. Според първите информации задържането му е резултат от мащабно разследване на прокуроратурата за уредени мачове и корупционни схеми в спорта.
Арестът на Лиолиос е извършен в сряда по обяд след издадена заповед от прокурора, разследващ мащабна схема в гръцкия баскетбол. Освен президента на федерацията са задържани още двама души. На още четирима също са издадени заповеди за арест, като в момента се издирват.
Тримесечното разследване е проведено от атинския прокурор Апостолис Граменос.
Според източниците на медията, наказателното преследване е свързано с престъпления като даване и получаване на подкупи, договоряне на съмнителни резултати в мачове и т.н.
Заповедите за арест не засягат само върха на баскетболната федерация. В списъка влизат както настоящи, така и бивши ключови фигури от спорта - международният съдия Васо Царуха, бившият такъв Петрос Папапетру, дългогодишният член на Съдийската комисия Тасос Пилоидис, както и бизнесменът Йоргос Мавраганис.
Според информациите периодът, който е разследван, е поне за пет години. Налични са улики за десетки двубои в елита на гръцкия баскетбол, които са манипулирани.
По време на претърсвания по домовете на някои от лицата са открити големи суми пари, които не могат да бъдат оправдани и не съответстват на финансовия профил на замесените.