Националът беше избран за най-добър баскетболист, играещ извън НБА, в 25-ото годишно допитване сред треньорите от Лигата.
Везенков печели тази анкета за втори път, но сега разликата с конкуренцията е историческа - българинът буквално отнесе останалите с 77% от вота. За сравнение, през миналата година той победи с 44%, докато сега вторият в класацията Йонас Валанчунас има едва 7%.
Далеч зад него останаха имена като Никола Миротич, Кендрик Нън и Еди Таварес.
Везенков вече записа един сезон в Сакраменто Кингс (2023-2024), където контузии и тактически решения попречиха да разгърне потенциала си. През изминалия сезон обаче той бе в основата на триумфа на Олимпиакос в Евролигата, спечели титлата и Суперкупата на Гърция и грабна приза за MVP (Най-полезен играч) на редовния сезон и финалите.