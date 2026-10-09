В предишния си мач гърците отстъпиха драматично на Виртус Болоня, но този път нямаха никакви проблеми и са с актив от три успеха и едно поражение.
Везенков не изигра най-добрия си мач, но това се оказа без значение. Българинът записа само девет точки и три борби, като по този начин прекъсна серията си от 24 поредни мача с поне 10 точки.
Другият български национал Коди Милър-Макинтайър обаче игра силно и записа 8 точки, 4 борби и 4 асистенции. Най-резултатен бе Жан Монтеро с 16 точки.
Преди началото на мача Везенков получи награда за Най-добър посланик на инициативата за помощ на хора с неравностойно положение, като плакетът му беше връчен от момиче в инвалидна количка на име Амелия.