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Олимпиакос и Александър Везенков се завърнаха на победния път в Евролигата след лесен домакински успех над Анадолу Ефес с 89:66.

Александър Везенков

В предишния си мач гърците отстъпиха драматично на Виртус Болоня, но този път нямаха никакви проблеми и са с актив от три успеха и едно поражение.

Везенков не изигра най-добрия си мач, но това се оказа без значение. Българинът записа само девет точки и три борби, като по този начин прекъсна серията си от 24 поредни мача с поне 10 точки.

Другият български национал Коди Милър-Макинтайър обаче игра силно и записа 8 точки, 4 борби и 4 асистенции. Най-резултатен бе Жан Монтеро с 16 точки.

Преди началото на мача Везенков получи награда за Най-добър посланик на инициативата за помощ на хора с неравностойно положение, като плакетът му беше връчен от момиче в инвалидна количка на име Амелия.

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