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Лидерът на Минесота Антъни Едуардс е поредния играч от НБА, който няма да играе дълго време заради контузия. Основният реализатор на Тимбърулвс ще претърпи артроскопия на дясното коляно и ще остане далеч от терена най-малко за период от 2 месеца.

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Така след като Джейлън Уилямс от Оклахома Сити претърпя тежка травма рано през сезона и ще отсъства още по-дълго, сега сходна съдба спохожда и Едуардс.

В четирите мача, които е изиграл от началото на сезона, гардът бележе средно по 33.3 точки, като вкара 45 на Маями в откриващия мач и 47 на Кливланд в последния, който изигра преди да стане ясно, че е нужна операция.

Треньорът на "горските вълци" Крис Финч заяви, че дясното коляно създава проблеми на Едуардс от доста време, но сега ситуацията се е усложнила още повече.

25-годишният баскетболист играе за Минесота от 2020-а насам, след като бе избран под №1 В Драфта. Има четири участия в Мача на звездите, а тази година бе избран за "Най-полезен играч" в шоуто.

Минесота пък неизменно стигаше до плейофите във всеки един от последните пет сезона.

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