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Европейският шампион Олимпиакос ще помни дълго време победата си във Валенсия. Александър Везенков и съотборниците му губеха с 28 точки разлика в началото на третата част (34:62), но успяха да стигнат до обрат и победa със 102:97 след продължение.

Везенков

По този начин гърците си запазиха място в историята на турнира, изравнявайки най-големия обрат. Досега единствен поляците от Асеко Проком се бяха връщали от 28 точки изоставане, като това се случи при победата им срещу Монтепаски (Сиена) през сезон 2012/2013.

Олимпиакос вече има четири победи в пет мача от началото на сезона.

Българският национал имаше тиха за стандартите си вечер, като вкара само 14 точки, които допълни със 7 борби и 1 асистенция. Тези 14 точки пък го пратиха още по-близо до челната десетка на реализаторите в историята на турнира.

Сашо изпревари испанската легенда Серхио Родригес и вече е дванадесети във вечната ранглиста с 3774 точки.

Той е направил това в 310 мача за Барселона и Олимпиакос, което означава, че бележи средно по 12.2 точки на мач.

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