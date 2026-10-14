Европейският шампион Олимпиакос ще помни дълго време победата си във Валенсия. Александър Везенков и съотборниците му губеха с 28 точки разлика в началото на третата част (34:62), но успяха да стигнат до обрат и победa със 102:97 след продължение.
По този начин гърците си запазиха място в историята на турнира, изравнявайки най-големия обрат. Досега единствен поляците от Асеко Проком се бяха връщали от 28 точки изоставане, като това се случи при победата им срещу Монтепаски (Сиена) през сезон 2012/2013.
Олимпиакос вече има четири победи в пет мача от началото на сезона.
Българският национал имаше тиха за стандартите си вечер, като вкара само 14 точки, които допълни със 7 борби и 1 асистенция. Тези 14 точки пък го пратиха още по-близо до челната десетка на реализаторите в историята на турнира.
Сашо изпревари испанската легенда Серхио Родригес и вече е дванадесети във вечната ранглиста с 3774 точки.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Той е направил това в 310 мача за Барселона и Олимпиакос, което означава, че бележи средно по 12.2 точки на мач.