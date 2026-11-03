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Българският национал Александър Гавалюгов даде заявка за силен сезон в колежанското първенство на САЩ. Гардът бе един от най-резултатните играчи при победата, с която Санта Клара започна сезон 2026/2027 - 89:70 у дома срещу Тоусън.

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20-годишният Гавалюгов започна в стартовата петица на Бронкос и за 26 минути вкара 17 точки - второ най-резултатно представяне в целия мач. Юношата на Балкан (Ботевград) вкара 4 тройки от 9 опита, както и 2/3 при опитите си за 2 точки и 1/1 от наказателната линия.

Българинът добави и 2 асистенции, 1 борби, 1 отнета топка и 3 грешки към представянето си.

Съотборникът му Брад Лонгкор бе най-резултатен в мача с 18 точки.

Гавалюгов започва втория си сезон в Санта Клара, след като през миналата година игра в 35 мача и се отличи с 9.0 точки, 2.7 асистенции и 35.8% успеваемост от тройката. Отборът му пък достигна до финалния турнир в колежанския баскетбол, Мартенската лудост, където бе спрян от фаворита Кентъки.

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