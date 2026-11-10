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Баскетболният ни шампион Балкан (Ботевград) понесе поредната си загуба във втория по сила турнир на континента Юрокъп, този път отстъпвайки у дома с 23 точки разлика на гръцкия ПАОК - 56:79. Гостите се чувстваха като у дома си в "Арена Ботевград", където по трибуните феновете на солунския тим бяха повече от 600.

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На терена разликата в класите бе видима, ПАОК разполага с треньор с голям опит в Евролигата в лицето на Андреа Тринкиери, както и Ник Калатес, който е лидер по асистенции в историята на турнира, а също и други играчи, преминали през НБА и най-силния турнир в Европа като Наз Митру-Лонг и Донатас Мотиеунас.

Гърците поведоха с 19:12 след първата част, на почивката преднината им вече бе 21 точки за 53:32, а след третата част бе отвъд 30 - 72:41. В последната четвъртина ботевградчани успяха да свалят осем точки от пасива си, но победата бе за ПАОК със 79:56.

Брейн Тайрий вкара 25 за гостите, Маркъс Фостър добави 12, а Мотиеунас - 11 за едва 10 минути. ПАОК бе без контузената си звезда Чеди Осман, но това не попречи на отбора по никакъв начин.

Обичайният заподозрян Джаванте МакКой вкара 18 за Балкан, а Сухмаил Матон приключи с 11.

Балкан е с баланс 1-6 след днешното поражение, а ПАОК е на обратния полюс с 5-2.

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