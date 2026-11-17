Сътрудничеството ще подкрепи националните отбори, развитието на младите таланти и популяризирането на баскетбола в България

3804 Снимка: Palms Bet

Българската федерация по баскетбол и Palms Bet обявиха официално ново стратегическо партньорство, насочено към развитието на един от най-популярните колективни спортове в страната. Сътрудничеството предвижда дългосрочна подкрепа за българския баскетбол, включително за националните отбори, Купата на България и Суперкупата на България. То беше представено на официална пресконференция, водена от Камен Алипиев, днес в клуб "Black & White" в Grand Hotel Millennium Sofia.

Снимка: Palms Bet

От страна на Palms Bet в събитието участие взеха Мило Борисов, краен собственик на Palms Bet, Ангел Ирибозов, изпълнителен директор на "Телематик Интерактив България" АД и Десислава Панова, председател на съвета на директорите на ТИБ АД. Българската федерация по баскетбол беше представена от новоизбрания си президент Константин Папазов и селекционера на мъжкия национален отбор Любомир Минчев.

Зад новото партньорство стои и история на дългогодишно доверие и сътрудничество между Мило Борисов и Константин Папазов. Борисов припомни, че през 2021 г. именно среща с Папазов и Наско Сираков поставя началото на партньорството между Palms Bet и ПФК "Левски", което през настоящата година беше увенчано с шампионската титла на клуба.

Снимка: Palms Bet

"През всички тези години сме имали изключително добър диалог, обсъждали сме много въпроси както за футбола, така и за баскетбола. Продължаваме да работим активно с БК "Левски" и поради тази причина смятам, че днес това е една символична възможност не само да се включим активно като спонсор, но и нашето приятелство и партньорство да намерят едно сполучливо продължение, което да бъде в полза на развитието на спорта", заяви Мило Борисов.

Най-емоционалният момент на пресконференцията беше жестът на Константин Папазов към Мило Борисов. Президентът на Българската федерация по баскетбол му подари романа "Спасителят в ръжта" на Дж. Д. Селинджър.

Снимка: Palms Bet

"Искам да подаря една книга на г-н Борисов, който е орисан да спасява", отбеляза Папазов. Подаръкът се превърна в символичен израз на признателност за подкрепата и ангажираността му към развитието на българския спорт.

Партньорството е предвидено за срок от три години с възможност за удължаване с още четири. Сред основните му приоритети са подобряването на условията за подготовка на състезателите, популяризиране на националните състезания и привличането на нови почитатели към спорта.

"Ние винаги подхождаме към партньорствата с клубовете и федерациите стратегически и нашата цел е да постигаме конкретни резултати, които да са устойчиви във времето. Искаме да осигурим подкрепа за националните отбори и тяхното участие в международни състезания. Никога спонсорството за нас не е било просто договор или финансова подкрепа. Това е ангажимент, доверие и споделена отговорност към развитието на спорта", подчерта Ангел Ирибозов.

От своя страна Десислава Панова акцентира върху значението на дългосрочната подкрепа за спорта и създаването на условия за изграждането на бъдещи шампиони: "Не е достатъчно да подкрепяш победителите, важно е да създадеш среда, в която да се развиват победители. Нашите спортни партньорства не са реклама, а част от политиката на Palms Bet за устойчиво развитие", заяви тя.

Първият видим знак на новото партньорство ще бъде още на 26 ноември, когато мъжкият национален отбор на България, воден от Любомир Минчев, ще се изправи срещу Дания в "Арена София". За първи път националите ще излязат на терена с екипи с логото на Palms Bet.

По време на пресконференцията беше отчетено и доброто представяне на женския национален отбор, който наскоро постигна победа над Хърватия. Представителите на Palms Bet отправиха пожелания за успех към селекционера Таня Гатева и националките преди предстоящото им гостуване в Прага в квалификациите за Евробаскет 2027.

Сред важните теми беше и предстоящото участие на националния отбор в международните квалификации. Стана ясно, че при добро здравословно състояние Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър ще се присъединят към състава на България. Възможността двамата да облекат националната фланелка е важна новина за българските фенове и допълнителен повод за оптимизъм пред отбора.

Датата на официалното обявяване - 17 ноември, носи и специална символика. На този ден през 1993 г. българският национален отбор по баскетбол побеждава Франция с 68:63 в Ямбол, само часове преди историческата победа на футболните национали над французите в Париж. Тридесет и три години по-късно българският баскетбол поставя началото на нов етап с амбиция за устойчиво развитие и нови международни успехи