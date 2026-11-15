Бълагринът бе на обичайното си ниво, но това не стигна

1411 Снимка: БТА

Олимпиакос претърпя първата си загуба през сезона в гръцкото първенство. Александър Везенков и съотборниците му загубиха със 78:100 при гостуването си в Солун на Арис - място, което е по-специално за българската звезда, защото той започна професионалната си кариера именно с екипа на "жълто-черните".

За разлика от други мачове през сезона, в които се връщаха след слаби периоди, сега еврошампионите не успяха да го сторят. Те изоставаха с 4 на почивката, но третата част бе кошмарна и след нейния край разликата достигна до 17 точки, а в последната четвърт АРис добави още 5 към преднината си, за да направи успеха си още по-изразителен.

Българският национал вкра 19 точки и овладя 7 борби, а Еван Фурние наниза 29 точки, но това не бе достатъчно за столичния тим.

За сметка на това петима играчи на Арис, воден от клубната легенда на Олимпиакос Василис Спанулис, стигнаха поне до 10 точки. Над всички бе Мат Морган с 21, докато Ненад Димитриевич вкар 19.

Везенков игра за солунския тим между 2011 и 2015 година.

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Олимпиакос има 6 победи и 1 загуба, актив, с какъвто са още Арис и Панатинайкос, а ПАОК е единственият непобеден през сезона досега - 7-0.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.