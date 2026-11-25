498 Снимка: AP/БТА

Легендата Пол Джордж се радва на втора младост в НБА кариерата си през първия си сезон с екипа на Бостън Селтикс.

Гардът на Вашингтон Уизардс Кайшон Джордж научи това по трудния начин във вторник вечерта. Докато Селтикс водеха в резултата през второто полувреме на двубоя си от турнира NBA Cup във Вашингтон, Пол се подигра на Кайшон в ситуация "един на един".

Многократният участник в Мача на звездите си осигури пространство, след което направи финт, а съперникът се заблуди и едва не си счупи глезена, падайки на земята. За да е пълна подигравката Пол Джордж се забави и се наслади на момента преди да вкара лесен кош.

Бостън победи с 131:116 като гост след 41 токи на Джейсън Тейтъм и 24 на Джордж. За столичани най-резултатен бе Антъни Дейвис с 33 точки и 13 борби.

Така "детелините" прекъснаха серия от четири поредни загуби и са втори в Западната конференция.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Другите резултати от вечерта:

Орландо Меджик - Детройт Пистънс 86:104

Денвър Нъгетс - Далас Маверикс 101:120

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.