Легендата Пол Джордж се радва на втора младост в НБА кариерата си през първия си сезон с екипа на Бостън Селтикс.
Гардът на Вашингтон Уизардс Кайшон Джордж научи това по трудния начин във вторник вечерта. Докато Селтикс водеха в резултата през второто полувреме на двубоя си от турнира NBA Cup във Вашингтон, Пол се подигра на Кайшон в ситуация "един на един".
Многократният участник в Мача на звездите си осигури пространство, след което направи финт, а съперникът се заблуди и едва не си счупи глезена, падайки на земята. За да е пълна подигравката Пол Джордж се забави и се наслади на момента преди да вкара лесен кош.
Бостън победи с 131:116 като гост след 41 токи на Джейсън Тейтъм и 24 на Джордж. За столичани най-резултатен бе Антъни Дейвис с 33 точки и 13 борби.
Така "детелините" прекъснаха серия от четири поредни загуби и са втори в Западната конференция.