Вашингтон се раздели с Брайън Кийфи след 91:116 срещу Орландо

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Треньорът на Вашингтон Брайън Кийфи стана първият уволнен наставник в НБА от началото на сезона. Това стана факт след поражението на Уизърдс като домакин на Орландо с 91:116, което бе под №13 за столичани в 20 изиграни мача този сезон.

Представянето на "вълшебниците" определено не попада в категория "впечатляващо", след като за втори пореден мач те изоставаха с 30 или повече точки на почивката - нещо, което досега не се бе случвало в цялата над 75-годишна история на Лигата. Преди няколко дни Вашингтон отстъпи със 116:131 отново у дома, но срещу Бостън, като в този мач разликата на полувремето в полза на гостите бе 31 точки.

50-годишният Кийфи прекара почти три пълни години на длъжността, като си тръгва след 50 победи и 173 загуби, а успеваемостта му от едва 22.4% е една от най-слабите сред треньорите с поне 200 мача в НБА. Логично за този период Вашингтон не успя да се класира нито веднъж в плейофите.

Трей Йънг вкара 19 точки срещу Меджик, а избор №1 в Драфта Ей Джей Дибанца остана с 16. Двама германски национали бяха главните действащи лица за победата на Орландо - Франц Вагнер вкара 23 точки, а Тристан да Силва се включи с 22 като резерва.

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Орландо е с 8 победи в 18 мача.

Останалите резултати:

Шарлът - Бруклин 116:118

Чикаго - Индиана 108:107

Милуоки - Оклахома Сити 119:111

Хюстън - Филаделфия 131:93

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.