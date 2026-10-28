Тя е подготвена два дни след скандала между президента Папазов и националния съдийски инструктор

1140 Снимка: Bulphoto

Съдийската комисия към Българската баскетболна федерация написа декларация, която идва два дни след скандала между президента на централата Константин Папазов и националния съдийски инструктор и член на УС Орлин Николов.

Както е известно, миналия петък в края на мача от третия кръг на родното първенство между Левски и Шумен в зала "Триадица”, завършил 85:90 , бе заснето напрежение между двамата на излизане от залата малко преди последния съдийски сигнал. Свидетели започнаха да коментират, че е имало и физически контакт, тъй като в самото видео не се вижда много ясно, а един от клубовете в елита - Спартак Плевен, публикува видеото и директно нападна Папазов и Глушков .

Бившият президент и треньор на "сините" отрече да имало физическа саморазправа, а вчера в интервю пред сайта bgbasket.com обясни, че ситуацията била силно преувеличена.

Sportal.bg обаче публикува декларация, изготвена от Съдийската комисия на 25 октомври - два дни след случая, която е с обръщение към Константин Папазов, Георги Глушков и Управителния съвет на БФБ. И уточнява, че неизвестно защо тази версия на писмото е достигнала само до новия президент и бившия №1 в родния баскетбол.

В нея са описани скандални случки като влизане в съдийската стая след срещата между Левски и Черно море от първи кръг на Sesame НБЛ, както и оказването на психологически и физически натиск върху назначения видеооценител на срещата Левски – Шумен. Също така за опити за влияние върху процеса на изготвяне на съдийските назначения и върху работата на структурите на СК.

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И за създала се практика представители на клубове да търсят директен контакт с президента на БФБ след приключване на срещи, като последващите реакции и разпореждания създават впечатление за вземане на решения извън установените процедури и без предварително обсъждане от компетентните колективни органи.

Освен това Съдийската комисия към БФБ настоява за предприемането на девет точки, които са определени, като незабавни мерки, за да може за съдийството да се гарантира нормалната работна среда.

Ето избрано от декларацията:

"Съдийската комисия (СК) към Българската федерация по баскетбол изразява сериозната си загриженост във връзка с ескалиращото напрежение около съдийството в Държавните първенства, зачестилите опити за пряка намеса в работата на Комисията и действията спрямо назначени длъжностни лица преди, по време и след провеждането на срещите. През последните седмици станахме свидетели на ситуации, които считаме за недопустими и несъвместими с принципите на професионално отношение, институционална независимост и уважение към длъжностните лица. Сред тях са влизането в съдийската стая след срещата "Левски" – "Черно море" от първия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ), както и оказването на психологически и физически натиск върху назначения видеооценител на срещата "Левски" – "Шумен".

Наред с това продължават опитите за влияние върху процеса на изготвяне на съдийските назначения и върху работата на структурите на СК. Наблюдава се и практика представители на клубове да търсят директен контакт с президента на БФБ след приключване на срещи, като последващите реакции и разпореждания създават впечатление за вземане на решения извън установените процедури и без предварително обсъждане от компетентните колективни органи. Припомняме, че в края на предходния сезон, по време на срещата с клубовете, беше постигнато съгласие, че клубовете няма да оказват пряко или косвено влияние върху работата на Съдийската комисия. Практиката през последните седмици обаче показва не спазване на този принцип.

Категорично заявяваме, че подобни действия трябва да бъдат прекратени незабавно. Съдийските назначения, оценяването на съдийските екипи и всички въпроси, свързани с организацията и контрола на съдийството, следва да се разглеждат по установения ред, при спазване на действащите нормативни документи на БФБ и на принципите на обективност, прозрачност и равнопоставеност."

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