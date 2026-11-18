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Лос Анджелис Лейкърс записа тринадесета победа в петнадесет мача от началото на сезона, а макар Лука Дончич да вкара 36 точки в поредния си отличен мач, не той бе звездата на вечерта при 118:114 срещу Шарлът. Баскетболистите на Джей Джей Редик имаха нужда от продължение, за да надиграят гостуващия тим на Хорнетс, като заличиха изоставане от 18 точки.

А звездата на вечерта бе Куентин Граймс. Гардът подобри най-доброто си постижение за точки в един мач, което до тази нощ бе 46 (от времето му във Филаделфия през сезон 2024/2025) и реализира 47, включително последните пет точки на "езерняците" в редовното време и тройка при оставащи 2.4 секунди до края, с която прати мача в продължение.

В добавеното време Ел Ей вкара 7 точки срещу 3 за "стършелите" и така вече е с 13 победи в 15 двубоя, включително 6-1 у дома - няма отбор с по-добър баланс в цялата Лига към момента.

Граймс пък вкара 10 тройки от 14 опита и добави 3 асистенции и 6 борби към фантастичното си представяне. Дончич остана с 36, като нямаше най-добрия ден в стрелбата, пропускайки цели 21 шута. Брендън Милър и Наз Рийд се отличиха съответно с 28 и 23 за Шарлът, като за Хорнетс това бе загуба №10 в 14 двубоя.

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Лейкърс пък е с 9 победи в последните си 9 мача, а от началото на сезона Дончич е неудържим с 39.0 точки и 7.8 асистенции като индивидуална статистика.

Останалите резултати:

Торонто - Ню Йорк 102:111

Минесота - Портланд 106:105

Сан Антонио - Детройт 93:105

Лос Анджелис КЛипърс - Юта 107:132

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.