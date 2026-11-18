Съотборник засенчи Лука с 47 точки, полетът на Лейкърс не спира
Лос Анджелис е отборът с най-добър баланс в цялата Лига
Лос Анджелис Лейкърс записа тринадесета победа в петнадесет мача от началото на сезона, а макар Лука Дончич да вкара 36 точки в поредния си отличен мач, не той бе звездата на вечерта при 118:114 срещу Шарлът. Баскетболистите на Джей Джей Редик имаха нужда от продължение, за да надиграят гостуващия тим на Хорнетс, като заличиха изоставане от 18 точки.
А звездата на вечерта бе Куентин Граймс. Гардът подобри най-доброто си постижение за точки в един мач, което до тази нощ бе 46 (от времето му във Филаделфия през сезон 2024/2025) и реализира 47, включително последните пет точки на "езерняците" в редовното време и тройка при оставащи 2.4 секунди до края, с която прати мача в продължение.
В добавеното време Ел Ей вкара 7 точки срещу 3 за "стършелите" и така вече е с 13 победи в 15 двубоя, включително 6-1 у дома - няма отбор с по-добър баланс в цялата Лига към момента.
Граймс пък вкара 10 тройки от 14 опита и добави 3 асистенции и 6 борби към фантастичното си представяне. Дончич остана с 36, като нямаше най-добрия ден в стрелбата, пропускайки цели 21 шута. Брендън Милър и Наз Рийд се отличиха съответно с 28 и 23 за Шарлът, като за Хорнетс това бе загуба №10 в 14 двубоя.
Лейкърс пък е с 9 победи в последните си 9 мача, а от началото на сезона Дончич е неудържим с 39.0 точки и 7.8 асистенции като индивидуална статистика.
Останалите резултати:
Торонто - Ню Йорк 102:111
Минесота - Портланд 106:105
Сан Антонио - Детройт 93:105
Лос Анджелис КЛипърс - Юта 107:132