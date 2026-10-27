Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Оклахома Сити Тъндър получи тежък удар по шампионските си амбиции. Двама титуляри ще пропуснат по-голямата част от сезона в НБА, като не се изключва и въобще да не се завърнат в игра тази година.

Кошмарният старт на Маями продължава, а Голдън Стейт разби Денвър
Виж още Кошмарният старт на Маями продължава, а Голдън Стейт разби Денвър

Това са крилото Джейлън Уилямс и гарда Кейсън Уолъс. Те ще se подложат на операции след като получиха контузии в мача срещу Лос Анджелис Клипърс в понеделник.

Особено тежък бе инцидентът с Уилямс, който пострад 1:14 минути преди края на срещата. 25-годишното крило се приземи неестествено след нарушение при пробив към коша, а левият му глезен се изви под страховит ъгъл. В резултат той е с фрактура на пищяла и разместване на костите в лявата глезенна става. Гледката предизвика шок сред баскетболистите на двата отбора, като някои от тях закриха очите си, а други се обърнаха настрани.

За Уилямс това е поредният тежък момент в последните 18 месеца. По време на шампионския поход на Оклахома през 2025 г. той игра в плейофите със скъсана връзка на дясната китка, която впоследствие наложи операция. Въпреки травмата крилото изигра ключова роля за титлата, като отбеляза 40 точки в петия мач от финалната серия срещу Индиана Пейсърс.

Кейсън Уолъс получи травма още през първата четвърт срещу Клипърс. След контакт при заслон от противноков играч, гардът контузи хрущял в раменната става и ще се нуждае от операция. 22-годишният Уолъс се утвърди като титуляр след трансфера на Лу Дорт в Атланта Хоукс през лятото, а само преди седмица подписа нов петгодишен договор на стойност 139 милиона долара.

Точните срокове за възстановяване ще станат ясни след хирургическите интервенции, но съществува сериозна опасност двамата да пропуснат остатъка от сезона.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Арестуваха зрелищно мъж, пребил жена си в центъра на София (снимки) Днес
Арестуваха зрелищно мъж, пребил жена си в центъра на София (снимки)
73974
Да откриеш щастието сред изобилие от светлина и свеж въздух Лайф
Да откриеш щастието сред изобилие от светлина и свеж въздух
6870
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители Бизнес
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители
4466
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава IT
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава
3785
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница Impressio
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница
1634
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия URBN
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия
63
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни Trip
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни
1294
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица Вкусотии
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица
1359
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо Zodiac
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо
1264
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5 млрд Времето
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5...
620