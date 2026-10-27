Двама титуляри може да пропуснат остатъка от сезона

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Оклахома Сити Тъндър получи тежък удар по шампионските си амбиции. Двама титуляри ще пропуснат по-голямата част от сезона в НБА, като не се изключва и въобще да не се завърнат в игра тази година.

Това са крилото Джейлън Уилямс и гарда Кейсън Уолъс. Те ще se подложат на операции след като получиха контузии в мача срещу Лос Анджелис Клипърс в понеделник.

Особено тежък бе инцидентът с Уилямс, който пострад 1:14 минути преди края на срещата. 25-годишното крило се приземи неестествено след нарушение при пробив към коша, а левият му глезен се изви под страховит ъгъл. В резултат той е с фрактура на пищяла и разместване на костите в лявата глезенна става. Гледката предизвика шок сред баскетболистите на двата отбора, като някои от тях закриха очите си, а други се обърнаха настрани.

За Уилямс това е поредният тежък момент в последните 18 месеца. По време на шампионския поход на Оклахома през 2025 г. той игра в плейофите със скъсана връзка на дясната китка, която впоследствие наложи операция. Въпреки травмата крилото изигра ключова роля за титлата, като отбеляза 40 точки в петия мач от финалната серия срещу Индиана Пейсърс.

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Кейсън Уолъс получи травма още през първата четвърт срещу Клипърс. След контакт при заслон от противноков играч, гардът контузи хрущял в раменната става и ще се нуждае от операция. 22-годишният Уолъс се утвърди като титуляр след трансфера на Лу Дорт в Атланта Хоукс през лятото, а само преди седмица подписа нов петгодишен договор на стойност 139 милиона долара.

Точните срокове за възстановяване ще станат ясни след хирургическите интервенции, но съществува сериозна опасност двамата да пропуснат остатъка от сезона.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.