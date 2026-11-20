Виктор Уембаняма направи пореден голям мач за финалиста от миналия сезон Сан Антонио

288 Снимка: Getty Images

Карл-Антъни Тауърс наниза 22 точки, а Ню Йорк Никс удържа аванса си и спечели в залата на Минесота със 102:99.

Шампионите на Националната баскетболна асоциация се пробуждат след трудния старт на сезона и записаха трета поредна победа, при това в зала, в която гостуванията им винаги са много сложни.

В Минеаполис атмосферата отново бе нажежена, но гостите поведоха с 15 точки на полувремето, като преднината им стигна до 19 в началото на третата четвърт. Последната част обаче бе кошмарна за шампиона - Минесота се вдигна и почти стигна до обрат, като не позволи на Ню Йорк да отбележи дори точка в заключителните 3 минути и половина.

С успеха Никс е 9-6 за сезона, а "горските вълци" са 11-5.

Другият финалист от миналия сезон - Сан Антонио, победи у дома ЛА Клипърс със 124:112, като се опря на 32 точки и 11 борби от Виктор Уембаняма. Спърс е с баланс 13-3 и продължава отличния си старт на сезона.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

На другия полюс е останалият без Янис Адетокумпо тим на Милуоки, който загуби за 15-и път в първите 16 мача от сезона - 114:124 у дома от Портланд. В последния двубой на нощта Мемфис надигра категорично Голдън Стейт в своята зала със 126:98. За гостите продължава да липсва контузеният Стеф Къри.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.