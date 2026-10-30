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Александър Везенков отново бе на отлично ниво, а Олимпиакос победи Олимпия (Милано) с 84:78 във втория си мач в Евролигата в рамките на тази седмица.

Везенков

Успехът бе под №7 за еврошампионите в 9 изиграни мача и така те вече са равни на върха с големия си съперник Панатинайкос - и двата отбора са с баланс 7-2.

Българският национал бе №1 в мача със своите 23 точки за 32 минути на терена. Той стреля 80% за 2 точки, а също така овладя 4 борби и направи асистенция, което му донесе коефициент от 22 пункта - най-висок от всички играчи.

"Най-полезният играч" на отминалия сезон в турнира получи подкрепа от другия национал на страната ни в състава на Олимпиакос - Коди Милър-Макинтайър. Натурализираният гард изигра най-добрия си мач откакто е в клуба с 24 точки и 4 асистенции. Тайсън Уорд добави 14 точки, а пък преди мача стана ясно, че гърците ще трябва да се оправят дълго без Жан Монтеро, който ще отсъства доста време заради контузия.

Ар Джей Коул със 17 и Моузес Райт с 16 точки бяха двамата най-резултатни при загубата на Олимпия.

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