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ЦСКА отново е част от Националната баскетболна лига, а завръщането в елита бе победоносно. Столичани са 12-кратни шампиони на България, както и рекордьори по спечелени Купи със 17, като днес победиха дебютанта в професионалния баскетбол Политехника (Дупница) със 100:95.

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Това бе първи мач за "червените" в НБЛ от май 2024-а насам и първи от доста време насам с класическата емблема на клуба, която клубното ръководство си върна преди началото на сезона.

Успехът вероятно е още по-значим за феновете на ЦСКА, защото в отбора на Йордан Бозов присъстват най-вече юноши на "армейците" и има само един чужденец - Нана Антуи-Боасиако, американец с ганайски корени.

Мартин Русев се отличи с 24 точки, 9 борби и 5 асистенции за първата победа за сезона на столичани. Антуи-Боасиако добави 23 точки и 13 борби, а пък Александър Алексаднров вкара 19 точки. Иван Димитров бе последният в червено, завършил с двуцифрен актив, реализирайки 15 точки.

Васил Попов вкара 24 за Политехника в първия официален мач на клуба, докато Ландън Гласпър добави 23.

Другите резултати от деня:

Ботев 2012 (Враца) - Балкан 66:91

Миньор 2015 (Перник) - Шумен 123:101

Снимка: БТА

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