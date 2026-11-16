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Лука Дончич видимо е променен през настоящия сезон, а това, че е в може би най-добрата си физическа форма откакто е в НБА, определено е огромен проблем за съперниците. Поредният такъв, който го изпита от първо лице на свой гръб бе Финикс. Лос Анджелис Лейкърс гостува в Аризона, където спечели със 131:123, при това без втория си най-добър реализатор Остин Рийвс, който не игра заради контузия.

А словенската машина за точки изнесе нов спектакъл, преминавайки отвъд 40 за седми път през сезона, като бе в основата на това Ел Ей да води с 10 точки разлика на полувремето и бе вкарал 25 точки за едва 16 минути преди почивката. Третата четвърт изстреля "езерняците" още по-напред, като преднината им достигна до 31, но в последната част се наложи Лука да влиза на пожар, за да спасява своите, след като Сънс се доближи само на 5 точки, но до сензационен обрат не се стигна.

Равносметката на Дончич за 36 минути на терена бе 43 точки при 13/28 успеваемост в стрелбата от игра и 12/14 от наказателната линия плюс 9 асистенции и 3 борби. Цялата стартова петица на Лейкърс вкара най-малко 12 точки, като Куентин Граймс се отличи с 22, а Колин Секстън се включи с 16 от пейката.

Колин Гилеспи с 26 бе най-добър за "слънцата".

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Лейкърс е отборът с най-резултатно нападение в Лигата (122.8 точки средно на мач), а Лука бележи по 38.6 точки средно на мач. Ел Ей заедно със Сан Антонио са двата тима с най-добър баланс в НБА - 12-2.

Останалите резултати:

Останалите резултати:

ЛА Клипърс - Шарлът 113:105

Юта - Сан Антонио 102:110

Торонто - Ню Йорк 108:112 (след продължение)

Бостън - Далас 131:94

Вашингтон - Хюстън 119:147

Милуоки - Атланта 106:113

Сакраменто - Оклахома Сити 103:125

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