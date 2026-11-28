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Сан Антонио Спърс си осигури класиране за директните елиминации в турнира за Купата на НБА, след като постигна драматичен обрат и се наложи над Лос Анджелис Лейкърс с 99:96.

Стефон Касъл изигра впечатляващ двубой за победителите, реализирайки 26 точки при стрелба 10 от 15 от игра. Френската звезда Виктор Уембаняма допринесе мощно за успеха с "дабъл-дабъл" от 25 точки и 16 борби.

Един от най-важните моменти в мача настъпи 43,4 секунди преди края. След пропуск на Уембаняма от наказателната линия Ди'Арън Фокс овладя ключова борба в нападение и комбинира с Касъл, който вкара тройка за аванс от 96:90 в полза на домакините.

В редиците на Лос Анджелис Лука Дончич беше най-резултатен с 31 точки, но усилията му се оказаха недостатъчни за състава на гостите, който отпада от надпреварата за трофея. Остин Рийвс завърши с 21 точки, а Уокър Кеслър регистрира 10 точки и 13 овладени топки под коша.

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Сан Антонио достигна до финала за Купата на НБА през миналия сезон, където отстъпи пред Ню Йорк Никс. В следващите си мачове от редовния сезон в неделя Лейкърс ще гостува на Мемфис, докато Спърс приема у дома състава на Бостън.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.