Стеф Къри поведе "воините" към голям обрат в дома на Лейкърс
Голдън Стейт се върна след 23 точки изоставане
Отборът на Голдън Стейт Уориърс превзе дома на Лос Анджелис Лейкърс и постигна най-впечатляващата победа в НБА тази нощ.
Воините победиха със 112:95, макар да стартираха мача по катастрофален начин и в края на първата четвърт да изоставаха с 23 точки.
Разликата дори достигна до 25 точки при 40:15 в полза на Лейкърс в началото на втората четвърт, когато изглеждаше, че се очертава една ужасяваща вечер за тима на Голдън Стейт.
Стеф Къри и ДеАнтъни Мелтън обаче започнаха да съсипват Лейкърс от тройката и ралзиката бързо започна да се топи, а Уориърс минаха през серия от 16 поредни точки, които ги върнаха с пълна сила в мача.
В последната минута преди полувремето две тройки направиха така, че резултат бе равен 53:53.
Голдън Стейт продължи във вихреното темпо и обърна развоя на мача, за в края дори го спечели с доста солидна преднина от 17 точки.
Най-резултатен в мача бе Лука Дончич от Лейкър с 37 точки, докато за Голдън Стейт най-много точки наниза Стеф Къри с 31.
Ето и резултатите от тази нощ:
Шарлът Хорнетс - Вашингтон Уизардс 79:85
Чикаго Булс - Бостън Селтикс 111:125
Детройт Пистънс - Бруклин Нетс 110:94
Ню Йорк Никс - Филаделфия 76ърс 93:98
Орландо Меджик - Торонто Раптърс 121:114
Индиана Пейсърс - Маями Хийт 125:145
Лос Анджелис Клипърс - Минесота Тимбъруулвс 101:127
Денвър Нъгетс - Финикс Сънс 127:120