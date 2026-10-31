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Отборът на Голдън Стейт Уориърс превзе дома на Лос Анджелис Лейкърс и постигна най-впечатляващата победа в НБА тази нощ.

Воините победиха със 112:95, макар да стартираха мача по катастрофален начин и в края на първата четвърт да изоставаха с 23 точки.

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Разликата дори достигна до 25 точки при 40:15 в полза на Лейкърс в началото на втората четвърт, когато изглеждаше, че се очертава една ужасяваща вечер за тима на Голдън Стейт.

Стеф Къри и ДеАнтъни Мелтън обаче започнаха да съсипват Лейкърс от тройката и ралзиката бързо започна да се топи, а Уориърс минаха през серия от 16 поредни точки, които ги върнаха с пълна сила в мача.

В последната минута преди полувремето две тройки направиха така, че резултат бе равен 53:53.

Голдън Стейт продължи във вихреното темпо и обърна развоя на мача, за в края дори го спечели с доста солидна преднина от 17 точки.

Най-резултатен в мача бе Лука Дончич от Лейкър с 37 точки, докато за Голдън Стейт най-много точки наниза Стеф Къри с 31.

Ето и резултатите от тази нощ:

Шарлът Хорнетс - Вашингтон Уизардс 79:85

Чикаго Булс - Бостън Селтикс 111:125

Детройт Пистънс - Бруклин Нетс 110:94

Ню Йорк Никс - Филаделфия 76ърс 93:98

Орландо Меджик - Торонто Раптърс 121:114

Индиана Пейсърс - Маями Хийт 125:145

Лос Анджелис Клипърс - Минесота Тимбъруулвс 101:127

Денвър Нъгетс - Финикс Сънс 127:120

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