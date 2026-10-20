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Звездата на Голдън Стейт Уориърс - Стеф Къри, ще бъде готов за откриващия мач за сезона в Националната баскетболна асоциация (НБА) срещу Лос Анджелис Лейкърс, въпреки че изкълчи десния си глезен по време на открита тренировка през уикенда , съобщава ESPN.

В понеделник 38-годишният гард взе участие в тренировъчните занимания на "воините", а старши треньорът Стив Кър заяви, че ветеранът е здрав още след напускането му на терена в неделя. Според ESPN глезенът на американеца се е възстановил навреме и медицинският щаб му е позволил да продължи подготовката си за редовния сезон, който започва за Уориърс в нощта на сряда срещу четвъртък.

Къри изкриви глезена си при действие с топката по дясното крило, а веднага след инцидента напусна залата и се насочи към съблекалнята. Той не излезе отново на терена, а това притесни съотборниците му и щаба на Голдън Стейт, както и привържениците на тима, носител на седем титли от НБА.

През март Стеф Къри ще празнува 39-ия си рожден ден, но въпреки това той все още е основната действаща фигура в състава на калифорнийци. През миналата кампания той пропусна 43 мача, а наставникът Стив Кър заяви, че ще внимава с минутите, които му дава на терена по време на предсезонната подготовка.

Преди старта на кампанията "воините" са без няколко основни фигури в лицето на титулярните крила Джими Бътлър и Моузес Мууди, докато центърът Кристапс Порзингис ще отсъства за неопределен период заради здравословен проблем. Титулярният гард Брандън Поджемски пропусна тренировката в понеделник заради проблем в кръста и е под въпрос за откриващия двубой срещу "езерняците".

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