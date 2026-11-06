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Звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри реализира 29 точки при победата със 120:100 над гостуващия Маями Хийт в мач от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

За "войните" това бе шеста поредна победа и с баланс от шест успеха и три поражения заемат осмо място в Западната конференция. За Маями поражението е шесто през сезона и "горещите" са едва десети на Изток.

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С представянето си Къри излезе на 17-о място във вечната ранглиста на НБА по отбелязани точки с 26 737. Още в началото на мача с точна стрелба от тройката той задмина члена на "Залата на славата" Оскар Робъртсън, който е с 26 710 точки.

През първото полувреме Маями изглеждаше като по-добрия отбор, а преднината на гостите в един момент бе десет точки. През второто полувреме обаче домакините вдигнаха оборотите, което се дължеше най-вече на представянето на Къри, който вкара 22 от точките си след паузата.

Още 17 точки за победителите реализира новобранецът Яксел Лендеборг, а с 13 остана Жорж Нианг.

За Маями Девиън Мичъл завърши като най-резултатен с 22 точки, а 20 прибави Янис Адетокунбо.

В другия мач, игран тази нощ, Финикс Сънс спечели домакинството си на Орландо Меджик със 117:104.

Девин Букър реализира 30 точки за "слънцата", чиито аванс бе достигнал до точно 30 точки в началото на последния период. Още 24 точки прибави Дилън Брукс.

За Орландо Уендел Картър бе най-полезен с 27 точки и 13 борби, а Франц Вагнер завърши срещата с 15 точки и 15 асистенции.

В класирането Финикс е на 12-о място на Запад с две победи и пет загуби, докато Орландо е 12-и на Изток с две победи и шест поражения.

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