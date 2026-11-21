Великият номер 8 засипа с похвали страхотния номер 14 след победата на Олимпиакос над Реал

0 Снимка: AP/БТА

Христо Стоичков засипа с похвали Александър Везенков, след като изгледа от първия ред на залата в Пирея победата на Олимпиакос над Реал Мадрид в баскетболната Евролига.

Единственият българин с футболна "Златна топка" е стар приятел със семейството на Саша и често опитва да е на трибуните за негови мачове.

"Той е специално момче за мен, за родината ми - каза във видео за канала в социалните мрежи на Олимпиакос Стоичков секунди след успеха на гръцкия отбор. - Саша е невероятен, той е най-добрият баскетболист не само на вашия тим, а в цяла Европа.

Гордост е за мен и за България, че го имаме."

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На игрището Олимпиакос спечели с 92:76, а Везенков завърши с 14 точки и 7 борби.

С тази победа шампионите на континента вече делят първото място в Евролигата с Валенсия, като двата тима имат актив 10-3.

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