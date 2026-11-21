"Той е специално момче за мен, за родината ми - каза във видео за канала в социалните мрежи на Олимпиакос Стоичков секунди след успеха на гръцкия отбор. - Саша е невероятен, той е най-добрият баскетболист не само на вашия тим, а в цяла Европа.
Гордост е за мен и за България, че го имаме."
Спортът е повече от резултат
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На игрището Олимпиакос спечели с 92:76, а Везенков завърши с 14 точки и 7 борби.
С тази победа шампионите на континента вече делят първото място в Евролигата с Валенсия, като двата тима имат актив 10-3.
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