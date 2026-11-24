Българинът се очертава като един от основните играчи на Санта Клара

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Българският гард Александър Гавалюгов продължава с отличните си изяви в колежанското баскетболно първенство на САЩ и се очертава като един от лидерите на Санта Клара, където играе вече втори сезон. 20-годишният стрелец, който през лятото дебютира за мъжкия национален отбор, изведе Бронкос до шеста победа в седем мача - 102:99 срещу Илинойс Стейт.

Юношата на Балкан (Ботевград), който преди да поеме към Щатите игра за Академията на НБА в Австралия, бе най-резултатен в мача - 29 точки за 28 минути на паркета.

Гавалюгов бе 4/4 от тройката, 1/1 от наказателната линия и 8/14 за 2 точки, като също така направи 6 асистенции, овладя 2 борби и отне 1 топка.

Той преминава границата от 20 точки във втори пореден мач, а в седемте изиграни мача от началото на сезона не е стигал до двуцифрен точков актив само веднъж.

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Към момента средните му показатели са 15.2 точки и 3.8 асистенции на двубой.

Victoria ajustada y sufrida de Santa Clara frente a Illinois State. Gran partido de SASH GAVALYUGOV, con 29 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias y 1 robo. https://t.co/c5Pve1YcWy — Enrique Peidro (@epeidroz) November 24, 2026

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.