Страхотен мач за Гавалюгов в САЩ, вкара 29 точки за 28 минути
Българинът се очертава като един от основните играчи на Санта Клара
Българският гард Александър Гавалюгов продължава с отличните си изяви в колежанското баскетболно първенство на САЩ и се очертава като един от лидерите на Санта Клара, където играе вече втори сезон. 20-годишният стрелец, който през лятото дебютира за мъжкия национален отбор, изведе Бронкос до шеста победа в седем мача - 102:99 срещу Илинойс Стейт.
Юношата на Балкан (Ботевград), който преди да поеме към Щатите игра за Академията на НБА в Австралия, бе най-резултатен в мача - 29 точки за 28 минути на паркета.
Гавалюгов бе 4/4 от тройката, 1/1 от наказателната линия и 8/14 за 2 точки, като също така направи 6 асистенции, овладя 2 борби и отне 1 топка.
Той преминава границата от 20 точки във втори пореден мач, а в седемте изиграни мача от началото на сезона не е стигал до двуцифрен точков актив само веднъж.
Към момента средните му показатели са 15.2 точки и 3.8 асистенции на двубой.
Victoria ajustada y sufrida de Santa Clara frente a Illinois State. Gran partido de SASH GAVALYUGOV, con 29 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias y 1 robo. https://t.co/c5Pve1YcWy— Enrique Peidro (@epeidroz) November 24, 2026