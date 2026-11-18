Емблематична сцена от мач на Олимпиакос беше изобразена като икона

7893 Снимка: БТА

Привърженици на гръцкия баскетболен отбор Олимпиакос изобразиха българина Александър Везенков като светец с помощта на изкуствен интелект.

Изображението, генерирано с изкуствен интелект, се разпространява в средите на привържениците на отбора в социалните мрежи, а повод за него стана снощната победа на отбора срещу израелския Макаби Тел Авив в двубой от Евролигата, състоял се в кипърския град Лимасол.

Изображението пресъздава сцената от баскетболен мач, в която везенков вкара кош от центъра на терена, в стила на източноправославната църковна живопис.

Баскетболистите на Олимпиакос са изобразени с ореоли над главите, а в горната част на своеобразния стенопис стои надпис на гръцки език, който може да бъде преведен като "Свети Александър Бомбардировач".

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Повод за своеобразното "канонизиране" на българина стана тройката му от центъра на игрището със сирената за края на редовното време, с която той изравни резултата до 82:82, изпрати двубоя в продължение и изправи залата на крака. Олимпиакос спечели срещата с 97:95, а Везенков завърши мача с 37 точки и девет борби.

След края на мача Везенков заяви, че е имал късмет при коша от центъра с финалната сирена.

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