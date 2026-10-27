2009 Снимка: БТА

Новоизбраният президент на баскетболната федерация Константин Папазов се извини на националния инструктор Орлин Николов, след като вчера в интернет се появи видео с тях двамата като главни действащи лица и това разбуни духовете в баскетболнта общност.

Папазов даде интервю пред BGBasket, в което се извини на Николов, но заяви, че ситуацията е силно преувеличена и след това говори дълго по темата със съдийството.

"Казах и пред други медии, че ситуацията беше силно преувеличена. Факт е, че потърсих от Орлин Николов възможност да видя ситуацията не 2 минути преди края, както беше написал някакъв фен от Варна. Думите му към мен бяха да си оправя първо интернета, тъй като няма такъв и нищо не може да гледа. Имахме доста сериозен спор, защото аз смятам, че Съдийската комисия трябва да бъде много по-взискателна към реферите. В първите кръгове се обаждах на всички треньори, за да питам какво се е случило. Естествено, първо звънях на губещите, които е по-логично да имат претенции. Имаше доста случаи, в които треньори си признаха, че дори да е имало грешки, не са причина за загубата, но и такива, които бяха победители и изразиха своето недоволство. Не живеех с мисълта, че тези неща ще се променят със санкции. Орлин успя да ме убеди, че не трябва по никакъв начин да се прави паралел на подхода, който аз му споменах. Преди няколко дни водихме дълъг разговор именно заради възможността как може да се подобри...Те са хора и не заслужават за всяко нещо да бъдат критикувани. Реферите също имат своето основание да имат претенции и да не бъдат тормозени. Орлин ми сподели, че след като съм близък с Георги Иванов, който реши доста проблеми във футболното съдийство само с наказания, смята, че в родния баскетбол съдиите не допускат умишлени грешки и всичко това е плод на човешка грешка. Аз съм съгласен с това, факт е, че успя да ме убеди, че те искат моята пълна подкрепа да бъдат защитени от натиск, дело не клубовете, които не трябва да се бъркат в тяхната работа. Аз споделих, че съм съгласен и че една година ще опитам да имам пълен кредит на доверие към тях, надявам се, че ще го оправдаят. Щом искат спокойствие, за да има такова, първо трябва да направим добронамерена среща за всички треньори, може и президенти, ако някои от тях пожелае, веднага след избора на новата Съдийска комисия", каза той.

И добави следното - "Мисля, че скандалът роди голям ефект. Вярвам в това нещо. Мен трудно може да ме убеди някой. За да може да го направи, значи може би той е излязъл от своята рамка на високо добро възпитание. Беше доста агресивен в отстояване на позицията си и в това, че трябва без да се вярва на хората няма как да се получат успехите"

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