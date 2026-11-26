Президентът на федерацията отиде лично да качи на нощния полет аса ни за мача с Дания днес

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Константин Папазов публикува в социалните мрежи видео от самолета, с който отиде до Атина да "прибере" в София аса на Олимпиакос Александър Везенков.

Днес в 19:00 часа България излиза срещу Дания в европейска квалификация, а Везенков пътува през нощта с частния самолет, осигурен от федерацията, малко след двубой в Евролигата, който изигра за своя клуб Олимпиакос.

Тити Папазов се качи на полета от София за Атина сам, а се върна с най-добрия баскетболист в Европа. И сподели в социалните мрежи монолог при излитането с мисията.

"Пътувал съм с частен самолет, но за първи път пътувам сам в самолет. Пътувам в самолета, защото един американски гражданин, който има български паспорт, за нещастие се разболя. Хората са казали нещастието за едни е проблем и е радост за други. Аз пътувам, защото Коди Милър-Макинтайър освободи седалка в самолета, с който Българска федерация баскетбол ще създаде възможно най добрите условия за Сашко Везенков момчето, което ни кара да бъдем горди българи - казва във видеото Папазов. - Отиваме, за да го приберем. Ще го приберем него и неговото семейство, за да може утре да помогне на българския национален отбор да спечели много важен мач.

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Искам да се обърна към всички хора, които обичат българския спорт, които обичат баскетбола. Вярвам, че много от тях вече са купили своите билети.

Мисля, че това е най малкото, което той заслужава. Да, наистина на прага сме на някакво чудо и чудото е нещо много елементарно. Просто това е един човек, който доказа, че заслужава да бъде фактор в живота на всеки един българин, да бъде пътеводна звезда за всяко едно дете.

Да видим как може един човек, който е супер скромен и супер отдаден, може да бъде най- добрият в своята професия, да бъде мечта за всеки един треньор в Европа. И най важното да бъде добър човек. Каня ви всички утре. Да му се реваншираме за всички тези години, в които той е доминирал по европейски и доминира по европейските терени. Господ е българин. Сашко Везенков също!".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.