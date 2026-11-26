Тити Папазов от самолета, с който прибра Везенков: Господ е българин, Сашо - също!
Президентът на федерацията отиде лично да качи на нощния полет аса ни за мача с Дания днес
Константин Папазов публикува в социалните мрежи видео от самолета, с който отиде до Атина да "прибере" в София аса на Олимпиакос Александър Везенков.
Днес в 19:00 часа България излиза срещу Дания в европейска квалификация, а Везенков пътува през нощта с частния самолет, осигурен от федерацията, малко след двубой в Евролигата, който изигра за своя клуб Олимпиакос.
Тити Папазов се качи на полета от София за Атина сам, а се върна с най-добрия баскетболист в Европа. И сподели в социалните мрежи монолог при излитането с мисията.
"Пътувал съм с частен самолет, но за първи път пътувам сам в самолет. Пътувам в самолета, защото един американски гражданин, който има български паспорт, за нещастие се разболя. Хората са казали нещастието за едни е проблем и е радост за други. Аз пътувам, защото Коди Милър-Макинтайър освободи седалка в самолета, с който Българска федерация баскетбол ще създаде възможно най добрите условия за Сашко Везенков момчето, което ни кара да бъдем горди българи - казва във видеото Папазов. - Отиваме, за да го приберем. Ще го приберем него и неговото семейство, за да може утре да помогне на българския национален отбор да спечели много важен мач.
Искам да се обърна към всички хора, които обичат българския спорт, които обичат баскетбола. Вярвам, че много от тях вече са купили своите билети.
Мисля, че това е най малкото, което той заслужава. Да, наистина на прага сме на някакво чудо и чудото е нещо много елементарно. Просто това е един човек, който доказа, че заслужава да бъде фактор в живота на всеки един българин, да бъде пътеводна звезда за всяко едно дете.
Да видим как може един човек, който е супер скромен и супер отдаден, може да бъде най- добрият в своята професия, да бъде мечта за всеки един треньор в Европа. И най важното да бъде добър човек. Каня ви всички утре. Да му се реваншираме за всички тези години, в които той е доминирал по европейски и доминира по европейските терени. Господ е българин. Сашко Везенков също!".