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Лука Дончич наниза 45 точки за победата на ЛА Лейкърс у дома над Торонто, а с това удължи невероятна серия в последната седмица в НБА. Тимът му спечели със 131:125, а словенецът завърши и с впечатляващите 15 борби и 6 асистенции.

Всичко това - за 35 минути на терена.

Така Дончич е вече с четири поредни мача, в които вкарва по 37 или повече точки. А Лейкърс е 5-2 на старта на сезона.

Голдън Стейт победи у дома ЛА Клипърс със 124:112, въпреки че даде почивка на звездите Стеф Къри и Дреймънд Грийн.

В тяхно отсъствие новобранецът Яксел Лендеборг наниза 37 точки и стана герой на мача.

Още резултати от нощта:

Орландо - Бостън 97:108

Индиана - Бруклин 90:98.

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