Лука Дончич наниза 45 точки за победата на ЛА Лейкърс у дома над Торонто, а с това удължи невероятна серия в последната седмица в НБА. Тимът му спечели със 131:125, а словенецът завърши и с впечатляващите 15 борби и 6 асистенции.
Всичко това - за 35 минути на терена.
Така Дончич е вече с четири поредни мача, в които вкарва по 37 или повече точки. А Лейкърс е 5-2 на старта на сезона.
Голдън Стейт победи у дома ЛА Клипърс със 124:112, въпреки че даде почивка на звездите Стеф Къри и Дреймънд Грийн.
В тяхно отсъствие новобранецът Яксел Лендеборг наниза 37 точки и стана герой на мача.