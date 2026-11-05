Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Виктор Уембаняма направи историческо представяне в НБА при победата на неговия Сан Антонио Спърс със 112:111 като гост на Далас Маверикс.

Френският гигант вкара впечатляващите 52 точки, а историческото е, че той добави към тях 24 борби.

Добро е! ЛеБрон си пийна от виното на фен в разгара на мач (Видео)
Виж още Добро е! ЛеБрон си пийна от виното на фен в разгара на мач (Видео)

До момента нито един баскетболист в историята на НБА не бе правил такъв брой борби, когато вкарва над 50 точки в един мач.

За самия Уембаняма това бе личен рекорд, защото до днес той не бе вкарвал повече от 50 точки в един мач, а също така не бе правил толкова много борби, но днес го стори в един мач. Наистина феноменално.

Освен това стореното от Уембаняма е най-силното индивидуално представяне за играч от началото на сезона.

Ясно е, че французинът бе основната причина Спърс да спечелят драматично срещата, а именно той вкара решителната победна точка от наказателен удар 25 секунди преди края.

Днес с впечатляващи представяния се отчетоха още две от звездите на НБА.

Шей-Гилджъс Александър вкара 42 точки, а неговият Оклахома Сити Тъндър победи Кливланд Кавалиърс със 124:116, докато Лука Дончич избухна с 40 точки за успеха на Лос Анджелис Лейкърс над Сакраменто Кингс със 116:103.

Ето и резултатите от тази нощ:

Филаделфия 76ърс - Детройт Пистънс 112:106

Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардс 120:105

Милуоки Бъкс - Бостън Селтикс 102:109

Чикаго Булс - Ню Йорк Никс 105:135

Индиана Пейсърс - Мемфис Гризлис 107:103

Шарлът Хорнетс - Бруклин Нетс 104:114

Юта Джаз - Ню Орлиънс Пеликанс 113:120

Минесота Тимбъруулвс - Хюстън Рокетс 117:107

Кливланд Кавалиърс - Оклахома Сити Тъндър 116:124

Торонто Раптърс - Денвър Нъгетс 109:128

Далас Маверикс - Сан Антонио Спърс 111:112

Портланд Трейл Блейзърс - Финикс Сънс 132:119

Лос Анджелис Лейкърс - Сакраменто Кингс 116:103.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Президентът на Северна Македония: Имаме проблем с България, ЕС да намери решение Днес
Президентът на Северна Македония: Имаме проблем с България, ЕС да намери решение
37814
Подлезът до Борисовата градина отново ще бъде домакин на градско събитие - с музика, изкуство и интерактивни преживявания Лайф
Подлезът до Борисовата градина отново ще бъде домакин на градско събитие - с музика, изкуство и инте...
7012
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро Бизнес
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро
29083
Центрове за данни с изкуствен интелект започват да използват стари самолетни двигатели за ток IT
Центрове за данни с изкуствен интелект започват да използват стари самолетни двигатели за ток
3434
Анри Троая - великият биограф на величията Impressio
Анри Троая - великият биограф на величията
1859
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове URBN
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове
10181
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България Trip
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България
6350
Вкусовете, които обичаме, се променят заедно с нас: Защо над 80% от българите остават верни на любимите си храни? Вкусотии
Вкусовете, които обичаме, се променят заедно с нас: Защо над 80% от българите остават верни на любим...
5488
4 зодии, които могат да спрат да обичат за една нощ Zodiac
4 зодии, които могат да спрат да обичат за една нощ
1152
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини Времето
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини
2993