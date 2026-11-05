Той вкара 52 точки, към които добави 24 борби

500 Снимка: АР/БТА

Виктор Уембаняма направи историческо представяне в НБА при победата на неговия Сан Антонио Спърс със 112:111 като гост на Далас Маверикс.

Френският гигант вкара впечатляващите 52 точки, а историческото е, че той добави към тях 24 борби.

До момента нито един баскетболист в историята на НБА не бе правил такъв брой борби, когато вкарва над 50 точки в един мач.

За самия Уембаняма това бе личен рекорд, защото до днес той не бе вкарвал повече от 50 точки в един мач, а също така не бе правил толкова много борби, но днес го стори в един мач. Наистина феноменално.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Освен това стореното от Уембаняма е най-силното индивидуално представяне за играч от началото на сезона.

Ясно е, че французинът бе основната причина Спърс да спечелят драматично срещата, а именно той вкара решителната победна точка от наказателен удар 25 секунди преди края.

Днес с впечатляващи представяния се отчетоха още две от звездите на НБА.

Шей-Гилджъс Александър вкара 42 точки, а неговият Оклахома Сити Тъндър победи Кливланд Кавалиърс със 124:116, докато Лука Дончич избухна с 40 точки за успеха на Лос Анджелис Лейкърс над Сакраменто Кингс със 116:103.

Ето и резултатите от тази нощ:

Филаделфия 76ърс - Детройт Пистънс 112:106

Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардс 120:105

Милуоки Бъкс - Бостън Селтикс 102:109

Чикаго Булс - Ню Йорк Никс 105:135

Индиана Пейсърс - Мемфис Гризлис 107:103

Шарлът Хорнетс - Бруклин Нетс 104:114

Юта Джаз - Ню Орлиънс Пеликанс 113:120

Минесота Тимбъруулвс - Хюстън Рокетс 117:107

Кливланд Кавалиърс - Оклахома Сити Тъндър 116:124

Торонто Раптърс - Денвър Нъгетс 109:128

Далас Маверикс - Сан Антонио Спърс 111:112

Портланд Трейл Блейзърс - Финикс Сънс 132:119

Лос Анджелис Лейкърс - Сакраменто Кингс 116:103.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.