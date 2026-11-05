Уембаняма изригна с представяне за историята
Той вкара 52 точки, към които добави 24 борби
Виктор Уембаняма направи историческо представяне в НБА при победата на неговия Сан Антонио Спърс със 112:111 като гост на Далас Маверикс.
Френският гигант вкара впечатляващите 52 точки, а историческото е, че той добави към тях 24 борби.
До момента нито един баскетболист в историята на НБА не бе правил такъв брой борби, когато вкарва над 50 точки в един мач.
За самия Уембаняма това бе личен рекорд, защото до днес той не бе вкарвал повече от 50 точки в един мач, а също така не бе правил толкова много борби, но днес го стори в един мач. Наистина феноменално.
Освен това стореното от Уембаняма е най-силното индивидуално представяне за играч от началото на сезона.
Ясно е, че французинът бе основната причина Спърс да спечелят драматично срещата, а именно той вкара решителната победна точка от наказателен удар 25 секунди преди края.
Днес с впечатляващи представяния се отчетоха още две от звездите на НБА.
Шей-Гилджъс Александър вкара 42 точки, а неговият Оклахома Сити Тъндър победи Кливланд Кавалиърс със 124:116, докато Лука Дончич избухна с 40 точки за успеха на Лос Анджелис Лейкърс над Сакраменто Кингс със 116:103.
Ето и резултатите от тази нощ:
Филаделфия 76ърс - Детройт Пистънс 112:106
Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардс 120:105
Милуоки Бъкс - Бостън Селтикс 102:109
Чикаго Булс - Ню Йорк Никс 105:135
Индиана Пейсърс - Мемфис Гризлис 107:103
Шарлът Хорнетс - Бруклин Нетс 104:114
Юта Джаз - Ню Орлиънс Пеликанс 113:120
Минесота Тимбъруулвс - Хюстън Рокетс 117:107
Кливланд Кавалиърс - Оклахома Сити Тъндър 116:124
Торонто Раптърс - Денвър Нъгетс 109:128
Далас Маверикс - Сан Антонио Спърс 111:112
Портланд Трейл Блейзърс - Финикс Сънс 132:119
Лос Анджелис Лейкърс - Сакраменто Кингс 116:103.