Френското чудо на Сан Антонио за трети път в кариерата си стига до тази кота

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Виктор Уембаняма вкара 50 точки и съвсем очаквано бе в основата на победата на Сан Антонио със 114:91 срещу Ню Орлиънс. Французинът, който бе сравнен от ЛеБрон Джеймс с извънземно при идването си в НБА, защото наистина разполага с невиждани за ръста си умения, отново показа, че това сравнение не е било случайно.

Уемби бе неудържим, а освен точките се отличи с 19 борби, 4 отнети топки, 5 чадъра и 1 асистенция за 32 игрови минути от 48 възможни. 224-сантиметровият играч вкара 20 от 29 стрелби от игра (15/18 за 2 точки и 5/11 от тройката), а от наказателната линия пропусна само веднъж - 5/6.

Само през първото полувреме, при това за 18 минути игра, той се отчете с 32 точки, 12 борби, 3 откраднати топки и 3 чадъра - нещо, което никой друг играч в Лигата не е правил в цял мач от началото на сезона.

Сан Антонио е лидер в Западната конференция с 14 победи в 17 мача, колкото има и Лос Анджелис Лейкърс.

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Уембаняма пък е трети по точки (29.9), четвърти по борби (12.3) и очаквано - над всички останали свои колеги по блокирани стрелби с 3.9 на двубой.

Oстаналите резултати:

Ню Йорк - Портланд 97:96

Далас - Лос Анджелис Клипърс 110:100

Минесота - Мемфис 104:95

Сакраменто - Бостън 97:96

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.