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Французинът Виктор Уембаняма вкара рекордните си за сезона 43 точки, за да помге на тима си Сан Антонио да победи Минесота със 121:111 в мач от Националната баскетболна асоциация. Това бе четвърта поредна победа за тима. За Минесота отсъстваха звездите Антъни Едуърдс и Донте ДиВинченцо, като в игра не бе и центърът Рюди Гобер.

"Шпорите" поведоха с пет точки в четвъртата част на мача, след като направиха серия от 10:0. Дайлън Харпър добави 25 точки, седем борби и шест асистенции, докато Де'Арон Фокс отбеляза 22. Айо Досумну поведе гостите с 27 точки и девет борби, а Джейдън Макданиелс и Джонатан Куминга вкараха по 19.

Дени Авдижа и Деймиън Лилард отбелязаха общо 46 точки, от които 13 при впечатляващия старт от 17:0, като Портланд победи Юта със 112:90 в Солт Лейк Сити. Авдижа завърши като най-резултатен с 24 точки, Лилард - с 22, а Портланд е в серия 4:1, като това бе първият мач без контузената звезда Джа Морант. Новобранецът Дарин Питърсън реализира 16 точки за "джазмените". Лаури Марканен добави 13, а Брайс Сенсабо - 13 за Юта.

Тайръз Макси отбеляза рекордните за него 38 точки за сезона при успеха на Филаделфия над Шарлът със 109:104. Анфърни Саймънс добави 19 точки, влизайки от пейката, а Джейлън Браун се отчете с 16. Резервата Грейсън Алан вкара 27 за "стършелите", които загубиха за трети път в последните четири мача. Брендън Милър добави 24 точки, Наз Райд - 14, а Муса Диабате - 10.

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Нападателят Камерън Бузър вкара рекордните за кариерата си до момента 27 точки, а Айзея Сюърт прибави 24 от пейката за Мемфис, който победи Сакраменто със 136:105. Мемфис остана единственият тим в НБА без загуба за момента. За победителите 81 точки вкараха играчи, които се появиха от пейката. Новобранецът Дариус Акъф Джуниър бе лидер за "кралете" с 38 точки, включително девет тройки от 14 опита.

Садик Бей се появи като резерва, за да вкара 25 точки и да помогне на Ню Орлиънс за спечели срещу Атланта със 121:99. Това помогна на отбора да прекъсне серията си от четири поредни загуби срещу Атланта. За гостите Си Джей Макколъм отбеляза 14, а Джейлън Джонсон - 13.

Еван Мобли вкара рекордните за сезона си 27 точки, а Джарет Алън добави 25 и 11 борби при победата на Кливлънд срещу Милуоки със 136:111. Донован Мичел вкара 15, а Джеймс Хардън - 13 и седем асистенции. Кел'ел Уеър записа 19 точки и 10 борби, а Тайлър Хироу - 15 точки за Милуоки.

Джабари Смит Джуниър отбеляза 30, Маркъс Смарт прибави 24 и седем тройки, а домакинът Хюстън надигра Оклахома Сити Тъндър със 119:98. Алперен Шенгюн помогна с 16 точки, девет борби и девет асистенции. Шай Гилджъс-Александър реализира 26, за да поведе Тъндър, който бе без трима титуляри - Джейлън Уилямс, Чет Холмгрен и Кейсън Уолъс. Кенрик Уилямс вкара три тройки и общо 11 точки, а Джаред Маккейн се отчете с 10 точки.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.