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Ръсел Уестбрук не успя да стане шампион с Оклахома Сити, но винаги ще бъде един от играчите, свързвани най-вече с този отбор. А след като през лятото обяви края на кариерата си в НБА, продължила едно пълнолетие време - от 2008-а до 2026-а, сега Ръс ще бъде удостоен с най-голямата част, която даден тим може да окаже на даден състезател.

Краят на една велика кариера: Ръсел Уестбрук приключи с баскетбола
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В конкретния случай става дума за това, че Тъндър ще извади от употреба №0, с който Уестбрук игра за ОКС в първите 11 години от кариерата си и заедно с Кевин Дюрант и Джеймс Хардън превърна отбора в един от най-силните в НБА. През 2012 младоците от Оклахома Сити играха финал, който обаче загубиха от Маями.

След раздялата си с Тъндър, експлозивният гард премина през Хюстън, Вашингтон, Лос Анджелис Лейкърс, Лос Анджелис Клипърс, Денвър и Сакраменто, без да се задържа никъде за по-дълго от два сезона.

По време на престоя си в Оклахома той стана "Най-полезен играч" на редовния сезон (2017-а), на два пъти е бил №1 в Лигата по точки средно на мач, още три пъти е правил това по асистенции и е един от тримата играчи, които са завършвали цял сезон средно с трипъл-дабъл като индивидуална статистика.

Също така 37-годишният баскетболист е №1 сред гардовете в НБА по овладени борби, както е и първи по мачове с трипъл-дабъл.

Освен деветте си участия в Мача на звездите, може да се похвали и с два златни медала с националния отбор на САЩ - от Мондиал 2010 в турция и от Олимпиадата в Лондон две години по-късно.

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