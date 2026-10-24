Везенков изпусна от чиста позиция в края на мача с Фенербахче, но не може да носи сам отбора на гърба си

1887 Снимка: БТА

В Гърция коментират загубата на Олимпиакос в петък вечер в Евролигата от Фенербахче с 61:64 (20:8, 14:16, 15:21, 12:19) у дома, като представяне на отбор, който е на ръба на силите си.

В последната секунда Александър Везенков можеше да изравни с тройка, оставен непокрит за стрелба, но пропусна да вкара. Българинът обаче бе най-резултатен със 17 точки и 10 борби, а освен това имаше и 2 асистенции за 33:53 минути на паркета.

Американецът с български паспорт Коби Милър-Макинтайър записа 12 точки, 5 борби и 6 асистенции за 31:19 минути. Никола Милутинов взе 13 борби, но това не беше достатъчно за успеха.

Липсваха основни играчи като Монтеро и Фурние, които са контузени, както и американецът Тайлър Дорси, който пък е временно отстранен от отбора заради коментари в социалните мрежи. Без тях Олимпиакос прахоса преднина от 16 точки и загуби от турския противник.

"Това бе автомобил без гориво, който отчаяно опитва да се добере до бензиностанция и да презареди. Но такава не се виждаше", коментира изданието "Sport 24".

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Поражението означава, че Олимпиакос е четвърти с баланс 5-2 в Евролигата, а на върха са Панатинайкос и Фенербахче, които са с по 6 победи и едно поражение.

Жалгирис (Литва) надделя над АСВЕЛ Вильорбан (Франция) със 105:85, като Йонас Валанчюнас доминираше с 15 точки и 8 борби, Карсен Едуардс добави 16, а Азуолас Тубелис 14 за литовския отбор, който водеше през цялото време.

Юго Бесон поведе френския отбор с 13 точки, докато Джей Краудър добави 12 и 6 борби.

В третия мач за вечерта Париж Баскетбол (Франция) отстъпи като домакин пред испанския Валенсия с 93:104.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.