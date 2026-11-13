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Александър Везенков качи още един връх в кариерата си, като в четвъртък вечер стана най-добър реализатор в историята на Олимпиакос в Евролигата.

Везенков

С 20 точки в коша на Дубай за победата със 101:72, българският ас вече има общо 3553 в най-силния турнир на континента, изпреварвайки досегашния лидер Василис Спанулис (3552). Легендарният играч бе с екипа на Олимпиакос 11 сезона, докато Везенков е в седмия с "червено-белите".

След мача на рекорда Олимпиакос публикува видео, трасиращо пътя на Саша до постижението.

То включва и първите му точки в Евролигата с червено-белия екип през 2018-а срещу руския Химки.

"Пред теб има още много постижения и никой тук няма съмнение, че те са въпрос на време", каза в съблекалнята треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас, като видеото с неговата кратка реч също бе показана с видео в социалните мрежи от клуба.

Точно в свой стил, винаги верен на това да остава здраво стъпил на земята, Везенков публикува в своя профил друго видео рано сутринта наше време.

То е от Евролигата, но не за рекорда му като реализатор №1 в Олимпиакос, а с асистенция, която даде на Никола Милутинов в мача.

Очевидно, както обикновено, българинът е по-горд с приноса си за отбора, а не с това, което го изтъква на преден план индивидуално.

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