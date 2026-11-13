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Само 10 точки делят Александър Везенков от десетото място във вечната ранглиста на реализаторите в Евролигата. Българското крило вкара 20 при победата на Олимпиакос над Дубай със 101:72 и вече има 3902 точки в турнира. Десети с 3912 е Уил Клайбърн от Фенербахче.

Везенков

Преди 11-ия кръг Клайбърн водеше с 19 точки. В сряда американецът добави 11 при загубата на Фенербахче от Париж със 109:111 след продължение. Вечер по-късно Везенков съкрати аванса му почти наполовина.

Мачът с Дубай донесе на Везенков и клубен рекорд. Още с първия си кош той изпревари Василис Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в историята на Евролигата. Спанулис завърши кариерата си с 3552 точки за клуба от Пирея, а Везенков вече има 3571. Другите си 331 точки в турнира българинът отбеляза с екипа на Барселона.

Промяна имаше и на 14-ото място, където Василие Мичич изпревари Георгиос Принтезис. Сръбският гард на Апоел вкара 14 точки при загубата от Макаби със 73:80 и вече има 3612 срещу 3599 за гърка. Българските фенове могат да следят Мичич и на живо в София, където Апоел играе част от домакинските си мачове в Евролигата.

Ето го пълният списък:

1. Майк Джеймс - 5961 - Анадолу Ефес - активен

2. Нандо Де Коло - 5193 - отказал се

3. Никола Миротич - 4514 - Валенсия - активен

4. Василис Спанулис - 4455 - отказал се

5. Костас Слукас - 4428 - Панатинайкос - активен

6. Ян Весели - 4379 - отказал се

7. Серхио Люл - 4355 - Реал Мадрид - активен

8. Хуан Карлос Наваро - 4152 - отказал се

9. Торнике Шенгелия - 3992 - Дубай - активен

10. Уил Клайбърн - 3912 - Фенербахче - активен

11. Александър Везенков - 3902 - Олимпиакос - активен

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