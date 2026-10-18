Българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър изведоха Олимпиакос до победа със 79:68 (21:23, 18:13, 25:15, 15:17) срещу Викос в мач от третия кръг на гръцкото първенство по баскетбол.
Милър-Макинтайър бе най-резултатен за отбора си със 17 точки, а Везенков бе зад него с 15. Най-резултатен в целия двубой бе Джордан Флойд с 18 точки.
Олимпиакос изкова победата със серия в третата четвърт, която спечели с десет точки преднина. Така отборът на българските национали записа трета победа от началото на сезона и се намира шесто място в класирането с две точки зад лидера ПАОК.
Олимпиакос е с перфектен актив, но бе наказан с две точки от местната баскетболна федерация заради безредици по време на финалната серия с Панатинайкос през миналия сезон.