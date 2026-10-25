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Най-добрият български баскетболист Александър Везенков и неговият Олимпиакос постигнаха четвърта поредна победа в гръцкото първенство, след като надделяха при гостуването си на Промитеас с 85:45 (16:12, 25:17, 21:8, 23:8).

Везенков

За състава от Патра загубата беше трета от четири изиграни двубоя.

Везенков отново бе сред лидерите за шампиона в Евролигата, реализирайки 14 точки, 6 борби, 1 открадната топка и 1 чадър за 20 минути на терена. От съотборниците на българина най-резултатен беше Мбайе Ндиайе с 19 точки и 4 борби.

Олимпиакос водеше с 41:29 на почивката, а през второто полувреме напълно доминираше. След 30 минути игра резултатът бе 62:37, а до края на срещата най-голямата разлика достигна 43 точки.

Сега за Александър Везенков и компания предстои гостуване на турския Бешикташ в мач от Евролигата на 28 октомври, а два дни по-късно и домакинство срещу италианския Армани Олимпия Милано.

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