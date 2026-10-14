1545 Снимка: БТА

Олимпиакос трябваше да играе продължения, но все пак победи Валенсия като гост в мач от Евролигата.

Гръцкият гранд спечели със 102:97 дуела във Валенсия, а Сашо Везенков отново имаше своята роля за доброто представяне.

Този път родната баскетболна звезда направи по-скромен откъм цифри мач на фона на зададените стандарти, като точките му бяха 14, придружени от 7 борби и една асистенция.

Двама негови съотборници завършиха с повече точки, като Жан Клаудио Монтеро имаше 26, а френската звезда Еван Фурние имаше 23.

Иначе Валенсия и Олимпиакос направиха равенство 90:90 в редовното време, като домакините изравниха с кош на Шортс три секунди преди края.

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И все пак в Олимпиакос също трябва да са доволни на този развой, защото на моменти в последната част изоставането им бе от 12 точки, но те показаха шампионския си дух и класа и някак се оказаха на секунди от победата.

Преди това в третата четвърт разликата в полза на Валенсия надвишаваше 20 точки, но дори и това не пречупи гърците, които до последно не се предадоха.

Все пак логиката възтържествува в продълженията, които гърците спечелиха, за да съберат актив от 4 победи и 1 загуба.

От днес това е активът и на Валенсия, който нямаше поражение преди срещата с шампиона.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.