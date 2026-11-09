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24 баскетболисти попаднаха в разширения състав на България за евроквалификацията срещу Дания в края на месеца. Срещата от втория етап на предварителните пресявки за Евробаскет 2029 ще бъде на 26 ноември (четвъртък) от 19.00 ч. в "Арена 8888", в София.

Везенков

Звездата на Олимпиакос Александър Везенков е в списъка, обявен от националния селекционер Любомир Минчев. "Най-полезният играч" на отминалия сезон в Евролигата не е единственото име от най-силния турнир в разширеня състав - там са още натурализиранит американци Коди Милър-Макинтайър и Умоджа Гибсън.

Лъвовете" са с баланс от 1-0 в своята група D на предквалификациите за Евробаскет 2029. В същия поток е и Румъния.

Двубоят на националите срещу Дания на 26 ноември (четвъртък) от 19.00 ч. ще бъде предаван пряко в ефира на bTV Action, както и трите срещи на женския национален отбор на България от квалификациите за Евробаскет 2027 в следващите десет дни.

Eто баскетоблистите, които Минчев извика:

Гардове: Коди Милър-Макинтайър (Олимпиакос), Умоджа Гибсън (Барселона), Константин Тошков (Балкан), Лъчезар Тошков (Миньор), Момчил Кадиев (Берое), Теодор Трифонов (Spanish Basketball Academy), Павлин Иванов (Балкан), Александър Стоименов (Балкан), Кръсъомир Михов (Берое), Мартин Русев (ЦСКА)

Крила: Мирослав Васов (Рилски спортист), Борислав Младенов (Черно море Navibulgar), Александър Матушев (Спартак Плевен), Стефан Михайлов (Спартак Плевен), Христо Бъчков (Рилски спортист), Иван Спиров (Балкан), Йордан Минчев (Манреса), Александър Везенков (Олимпиакос), Николай Михайлов (Ботев Академик)

Центрове: Емил Стоилов (Майорка), Константин Костадинов (Остенде), Кристиян Занов (Ботев Враца), Цветомир ЧЕрнокожев (Черно море Navibulgar), Андрей Иванов (Черно море Navibulgar).

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