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Александър Везенков вкара 20 точки при погрома на Олимпиакос над Дубай - 101:72.

Везенков

Гръцкият гранд разби съперника в своята зала в Пирея, като реши всичко още до полувремето с аванс от 14 точки, а третата четвърт увеличи разликата до 37.

Везенков за трета поредна среща в Евролигата стига или минава кота "20", след като наниза 27 в коша на Цървена звезда и 23 в този на Олимпия Милано.

В класирането на най-силния турнир на континента Олимпиакос е втори с баланс от 8 победи и 3 загуби.

Вечният съперник Панатинайкос е на върха с 8-2.

Следващият мач на Олимпиакос е гостуване на Макаби Тел Авив в Белград на 17 ноември, а три дни по-късно в Пирея пристига Реал Мадрид.

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