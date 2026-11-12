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Александър Везенков вкара 20 точки при погрома на Олимпиакос над Дубай - 101:72.
Гръцкият гранд разби съперника в своята зала в Пирея, като реши всичко още до полувремето с аванс от 14 точки, а третата четвърт увеличи разликата до 37.
Везенков за трета поредна среща в Евролигата стига или минава кота "20", след като наниза 27 в коша на Цървена звезда и 23 в този на Олимпия Милано.
В класирането на най-силния турнир на континента Олимпиакос е втори с баланс от 8 победи и 3 загуби.
Вечният съперник Панатинайкос е на върха с 8-2.
Спортът е повече от резултат
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Следващият мач на Олимпиакос е гостуване на Макаби Тел Авив в Белград на 17 ноември, а три дни по-късно в Пирея пристига Реал Мадрид.
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.