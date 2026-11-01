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Българският национал Александър Везенков отбеляза 21 точки и бе най-резултатен за победата на Олимпиакос с 91:62 над Перистери в мач от петия кръг на гръцкото баскетболно първенство.
"Най-полезният играч" в Евролигата за миналия сезон добави и 7 борби към статистика си, като прекара само 23 минути в игра.
Другият български национал в Олимпиакос - Коди Милър-Макинтайър, вкара 8 точки, овладя 2 борби и направи 4 асистенции.
За Олимпиакос победата е пета в пет мача, но тимът е на трето място в класирането с 8 точки, тъй като е с отнети две точки по решение на Гръцката баскетболна федерация.
Перистери е на четвърто място, като също има 8 точки.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.