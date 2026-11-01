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Българският национал Александър Везенков отбеляза 21 точки и бе най-резултатен за победата на Олимпиакос с 91:62 над Перистери в мач от петия кръг на гръцкото баскетболно първенство.

"Най-полезният играч" в Евролигата за миналия сезон добави и 7 борби към статистика си, като прекара само 23 минути в игра.

Другият български национал в Олимпиакос - Коди Милър-Макинтайър, вкара 8 точки, овладя 2 борби и направи 4 асистенции.

За Олимпиакос победата е пета в пет мача, но тимът е на трето място в класирането с 8 точки, тъй като е с отнети две точки по решение на Гръцката баскетболна федерация.

Перистери е на четвърто място, като също има 8 точки.

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