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Александър Везенков бе над всички, но това не се оказа достатъчно за неговия Олимпиакос в Евролигата.

Везенков

Гръцкият гранд и действащ шампион в турнира загуби с 57:62 от Цървена Звезда в едно от горещите дербита на турнира.

Родната звезда Везенков вкара 27 точки, което бе почти половината актив на Олимпиакос в целия мач.

Само неговите геройства обаче не се оказаха достатъчни, а това означаваше трето поражение за Олимпиакос за десет мача от началото на турнира.

Фатални за Олимпиакос в този изключително нискорезултатен мач бяха първите две четвърти, които гърците загуби с осем и десет точки, за да се оттеглят на полувреме при 22:40.

Това бе много труден пасив за наваксване срещу силен отбор като Цървена Звезда, особено при ниската резултатност, на която станахме свидетели.

Все пак Олимпиакос върна надеждите си със спечелването на третата част и влезе в последната четвърти при 39:51.

Тройка на Везенков и две точки от Фурние доближиха Олимпиакос само на две точки при 55:57 при оставащи 1:40 минути до края, но Цървена Звезда не се пропука и успя да стигне до победата.

Освен своите 27 точки, Везенков се отчете с шест борби и една асистенция.

В класирането Панатинайкос е лидер с 8 победи, а след това идва ред на шест отбора с по 7 победи, като сред тях са както Олимпиакос, така и Цървена Звезда.

 

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