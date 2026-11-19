Той спечели първия си мач срещу Милуоки Бъкс след толкова славни мигове с екипа на отбора

373 Снимка: АР/БТА

Гръцката баскетболна суперзвезда Янис Адетолунбо за първи път се изправи срещу Милуоки Бъкс - отбора, в който игра в продължение на 13 години и дори спечели титлата в NBA през 2021-а.

Янис бе със статут на божество в Милуоки, но през това лято той премина в Маями Хийт, а днес за първи път се изправи срещу бившия си тим и успя да го победи.

Маями Хийт взе гостуването си в Милуоки със 137:130, а Янис завърши като най-резултатният баскетболист в срещата.

Гръцката звезда вкара 27 точки, към които добави 14 борби и 9 асистенции, като само една асистенция го раздели от това да избухне с трипъл-дабъл при първата си среща със своя бивш отбор.

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Янис очевидно бе изключително мотивиран за това емоционално завръщане, а благодарение на него Маями водеше с впечатляващия резултат от 74:48 още на полувремето.

Отпускането в последната част позволи на Милуоки да се доближи само на 7 точки, но в нито един миг победата на гостите не бе поставена под въпрос и така Янис си тръгна с победа от залата, на която донесе едни от най-славните мигове.

Ето и резултатите от нощта в NBA:

Мемфис Гризлис - Кливланд Кавалиърс 124:121

Хюстън Рокетс - Индианан Пейсърс 119:104

Филаделфия 76ърс - Орландо Меджик 121:116

Чикаго Булс - Бруклин Нетс 137:107

Голдън Стейт Уориърс - Далас Маверикс 94:116

Юта Джаз - Лос Анджелис Лейкърс 109:97

Финикс Сънс - Сакраменто Кингс 128:107

Бостън Селтикс - Денвър Нъгетс 101:105

Атланта Хоукс - Оклахома Сити Тъндър 117:112

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.