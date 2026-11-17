Двамата ни най-изявени играчи ще са в състава за Дания

410 Снимка: БТА

България ще бъде с Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър за квалификацията срещу Дания на 26 ноември (четвъртък). Двамата баскетболисти ще пътуват за София непосредствено след края на мача си от Евролигата с Апоел (Тел Авив), като ще пристигнат в столицата ни със самолета на израелския тим.

Новината бе потвърдена на пресконференция днес, на която Palms Bet бе представен като основен партньор на баскетболната ни федерация. По темата с Везенков и Милър-Макинтайър говориха както Любимир Минчев, селекционер на страната ни, така и Константин Папазов, който бе избран за президент на БФБ.

Мачът ще се играе в "Арена 8888 София", а двамата баскетболисти, които в момента са съотборници и на клубно ниво, ще играят отново заедно за националния отбор след повече от година и половина прекъсване.

За последно те бяха заедно на паркета с екипа на България на 20 февруари 2025-а в Ботевград срещу Швеция.

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"Преди десетина дни пътувах до Гърция и имам потвърждение от Сашо Везенков и Коди, че искат да участват. Те бяха казали и преди това, но сега потвърдиха. Сега е моментът за Коди. Гибсън има разтежение на коремен мускул след мач с Панатинайкос, така че е да искахме, не може да играе", заяви селекционерът Минчев. "Мачът им ще свърши около 23:15 часа, а в 1:30 тръгват за България. Надявам се това да бъде оценено. Цяла Европа знае, че Сашо Везенков е най-добрият играч на континента. Най-добрите играчи държат много и на възстановяването, но в случая правят и компромис за България, защото само 21 часа по-късно ще играят за националния тим. Това е проява на професионализъм. Има четири мача до Дания, дано всичко е наред", каза президентът Папазов. "Уникално е, заслужават да играят пред пълни трибуни. Знаем, че изоставаме в сравнение с волейбола и успехите им, но сега имаме нужда от подкрепа в аванс. Искам да призова и хората да не се обаждат за този мач да искат покани. Спортът е бизнес, нека те поемат отговорност и да помогнат. Покани за мача с Дания ще има за децата от школите, които се надяваме да дойдат със семействата си и да ги запалим. Има известен страх, че залата няма да бъде пълна, но сега е подходящаният момент да я напълним. Везенков е диамант, но сам не може да направи нищо", добави той.

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