Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Избор №1 в Драфта на НБА от 2016 година Бен Симънс е със скъсано ахилесово сухожилие. 30-годишният плеймейкър не е играл в официален мач от година и половина насам, като сега се подговяше за завръщането си на терена, след като подписа едногодишен договор с отбора на Сакраменто. Но точно в навечерието на новия сезон 2026/2027, който започва тази нощ, стана ясно, че е получил контузия.

Звезда от НБА скочи на "интернет докторите": Нямам нито ХИВ, нито СПИН
Виж още Звезда от НБА скочи на "интернет докторите": Нямам нито ХИВ, нито СПИН

206-сантиметровият баскетболист за последно бе част от Лигата през сезон 2024/2025, който раздели между Бруклин и Лос Анджелис Клипърс. Той прекара първите шест години от кариерата си във Филаделфия, след това игра три сезона и половина в Нетс, а последните му 22 мача в професионалния баскетбол бяха за Ел Ей.

В тази година и половина, в която бе далеч от спорта, роденият в Австралия играч се бе захванал сериозно с професионален... риболов.

Симънс е трикратен участник в Мача на звездите, на два пъти е попадал в символичния отбор на най-добрите защитници, а в дебютния си сезон бе избран за "Новобранец на годината".

В общо 383 мача в рамките на седем сезона има средни показатели от 13.1 точки, 7.4 борби и 7.2 асистенции, а в плейофите има 39 срещи със средно 12.2 точки, 7.2 борби и 6.6 завършващи подавания.

"Тази контузия е поредната глава от моето пътешествие, но не и краят на историята ми", написа той в социалните мрежи.

Очакванията бяха през новия сезон той да бъде първа резерва за "кралете" на позицията на пойнт гарда, където титуляр ще бъде Дариъс Акъф-младши, който бе избран под №7 в тазгодишния Драфт.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
125769
Как Райън Рейнолдс се превърна от "обикновена" знаменитост в предприемач-милиардер? Лайф
Как Райън Рейнолдс се превърна от "обикновена" знаменитост в предприемач-милиардер?
4173
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
3970
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му във Великобритания Impressio
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му ...
5824
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
2864
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1003
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1458