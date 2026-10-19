Завръщането се отлага, трикратен участник в Мача на звездите скъса ахилес
Бен Симънс не е играл в мач от НБА от година половина
Избор №1 в Драфта на НБА от 2016 година Бен Симънс е със скъсано ахилесово сухожилие. 30-годишният плеймейкър не е играл в официален мач от година и половина насам, като сега се подговяше за завръщането си на терена, след като подписа едногодишен договор с отбора на Сакраменто. Но точно в навечерието на новия сезон 2026/2027, който започва тази нощ, стана ясно, че е получил контузия.
206-сантиметровият баскетболист за последно бе част от Лигата през сезон 2024/2025, който раздели между Бруклин и Лос Анджелис Клипърс. Той прекара първите шест години от кариерата си във Филаделфия, след това игра три сезона и половина в Нетс, а последните му 22 мача в професионалния баскетбол бяха за Ел Ей.
В тази година и половина, в която бе далеч от спорта, роденият в Австралия играч се бе захванал сериозно с професионален... риболов.
Симънс е трикратен участник в Мача на звездите, на два пъти е попадал в символичния отбор на най-добрите защитници, а в дебютния си сезон бе избран за "Новобранец на годината".
В общо 383 мача в рамките на седем сезона има средни показатели от 13.1 точки, 7.4 борби и 7.2 асистенции, а в плейофите има 39 срещи със средно 12.2 точки, 7.2 борби и 6.6 завършващи подавания.
"Тази контузия е поредната глава от моето пътешествие, но не и краят на историята ми", написа той в социалните мрежи.
Очакванията бяха през новия сезон той да бъде първа резерва за "кралете" на позицията на пойнт гарда, където титуляр ще бъде Дариъс Акъф-младши, който бе избран под №7 в тазгодишния Драфт.