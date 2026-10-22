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За първи път от осем години насам Лос Анджелис Лейкърс започна сезона без ЛеБрон Джеймс в състава си. И напълно очаквано в главната роля в откриващия мач за новата баскетболна година за "езерняците" бе Лука Дончич, който поведе отбора си към убедителна победа над Голдън Стейт на Стеф Къри - 128:106.

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Дончич бе най-резултатен, при това само за 30 минути игра, тъй като разликата между двата отбора не наложи оставането на ключовите играчи на Ел Ей прекалено дълго на терена. Нито един от титулярите на Джей Джей Редик не бе на терена повече от 32 минути.

Словенската суперзвезда вкара 28 точки, най-много в мача, като добави и 8 борби и 7 асистенции към индивидуалното си представяне, но също така направи и 6 грешки.

Впечатляваща бе играта на Уокър Кеслър, който вкара 26 точки при перфектна стрелба и 12/12 за 2 точки, както и 2/4 от наказателната линия. Бившият център на Юта остана на 5 точки от върховото си постижение, а също така овладя и 9 борби. Остин Рийвс пък вкара 23 и направи 6 асистенции за първата победа на Лейкърс.

От другата страна Стеф Къри завърши с експресни 23 точки за 21 минути, но не игра прекалено много, тъй като на почивката Уориърс имаше изоставане от 14 точки, а след третата част разликата вече бе 34.

Янис Адетокумбо вкара 35 точки в дебюта си за Маями, но това не стигна на Хийт за нещо повече от загуба със 106:131 от Минесота. От другата страна Антъни Едуардс бе неудържим с 45 точки, а пък ЛаМело Бол вкара 21 и направи 6 асистенции в дебюта си за Тимбърулвс.

Останалите резултати:

Орландо - Атланта 125:132

Вашингтон - Милуоки 128:116

Бруклин - Шарлът 103:110

Торонто - Чикаго 135:92

Мемфис - Юта 123:103

Ню Орлиънс - Индиана 120:123

Хюстън - Далас 128:110

Портланд - Финикс 124:83

Лос Анджелис Клипърс - Сакраменто 121:96

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