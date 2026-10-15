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Латвийската звезда на Голдън Стейт Кристапс Порзингис разсея спекулациите около причината за продължителното си отсъствие. 31-годишният баскетболист не взе участие в предсезонния тренировъчен лагер на Уориърс, както и в нито една от петте контроли на отбора до момента.

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Вчера той е провел среща с генералния мениджър на клуба Майк Дънлийви, а от отбора не споделиха нищо по темата - "Това, което се случи на тази среща, ще си остане там".

В последните четири сезона латвийският гигант е изиграл само 132 от общо 328 възможни мача, най-вече заради това, че има сърдечни проблеми или по-точно - синдром на постуралната ортостатична тахикардия. Състояние, което се характеризира с ускорен пулс, както и замайване при рязко ставане.

218-сантиметровият европеец пусна поредица от постове в социалните мрежи, насочени към "интернет докторите", коментиращи случвщаото се с него.

"Оценявам интернет докторите и техните опити да ми поставят диагноза, но аз съм в най-добрите ръце. Така че всички могат да се успокоят. И не, нямам нито ХИВ, нито СПИН", написа латвиецът.

Порзингис бе избран под №4 в Драфта на НБА от Ню Йорк през 2015-а, а освен за Никс е играл още за Далас, Вашингтон, Бостън и Атланта преди да стигне до Голдън Стейт. Със Селтикс стана шампион преди две години.

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